Capturan a dos hombres por agredir a otro durante una fiesta bailable en Santiago Nonualco

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la inauguración de la nueva Subestación Eléctrica Surf City, una obra estratégica ejecutada por ETESAL, que fortalecerá la capacidad del sistema nacional de transmisión y acompañará el crecimiento económico, turístico y productivo de la zona costera.

En su discurso, el Vicepresidente Ulloa recordó que, antes de 2019, el país dependía en parte de la importación de energía eléctrica, por lo que uno de los principales desafíos fue transformar el sector energético para convertirlo en un motor del desarrollo nacional. Destacó la visión del Presidente Nayib Bukele de modernizar la gobernanza de esta industria, permitiendo garantizar un suministro eléctrico más robusto y confiable para todo el país.

Asimismo, señaló que esta subestación forma parte del proceso de expansión de la red nacional de transmisión y responde a la necesidad de acompañar el crecimiento de polos estratégicos como Surf City . Actualmente, el 63.93 % de la generación eléctrica nacional proviene de fuentes renovables, reflejando una matriz energética diversificada.

A su vez, el Presidente de ETESAL, Edwin Núñez, destacó que la Subestación Surf City es la primera del país en incorporar tecnología GIS (Sistema de Información Geográfica), una infraestructura moderna que garantiza un suministro eléctrico más confiable y continuo para los salvadoreños. Esta obra representa una inversión de US$35 millones y cuenta con una capacidad de transformación de 50 MVA, permitiendo fortalecer la calidad del servicio eléctrico.

El acto contó con la participación de la Ministra de Turismo, Morena Valdez; la Ministra de Economía, María Luisa Hayem; el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro; y demás funcionarios del Gobierno.

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