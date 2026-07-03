Internacionales
Panamá construirá una cárcel de máxima seguridad para aislar a líderes de pandillas
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este miércoles la construcción de una prisión de máxima seguridad con el objetivo de aislar a los jefes de pandillas, en medio de una fuga masiva de reos y el incremento de la violencia en el país.
El anuncio se produce mientras varios países de Latinoamérica buscan replicar el modelo carcelario implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, uno de los pilares de su estrategia contra las pandillas, que ha dejado alrededor de 92,000 personas detenidas desde 2022.
Sin hacer referencia directa a la política de seguridad salvadoreña, Mulino afirmó que su gobierno endurecerá las normas penitenciarias para impedir que los grupos criminales continúen operando desde los centros penales.
El mandatario responsabilizó a las pandillas del narcotráfico y de la mayoría de los homicidios registrados en Panamá.
«Vamos a construir una cárcel de máxima seguridad y endurecer las normas penitenciarias para quienes cometen delitos desde dentro de las cárceles», declaró Mulino durante un discurso ante la Asamblea de Diputados.
Asimismo, anunció que su administración pondrá en marcha medidas adicionales para aislar completamente a los cabecillas de estructuras criminales.
«Impondremos un plan de fuerza mayor […] aislando a los líderes de bandas de manera total», expresó, sin ofrecer más detalles sobre el nuevo centro penitenciario.
Las medidas fueron anunciadas en un contexto marcado por la conmoción nacional tras la muerte de una niña de 10 años durante un ataque de sicarios dirigido contra su padre, así como por la fuga de casi 200 privados de libertad de la cárcel La Joyita, ubicada en los alrededores de Ciudad de Panamá.
Internacionales
Venezuela recibirá médicos y ayuda humanitaria de Argentina, Qatar y Jordania tras los sismos del 24 de junio
Venezuela recibirá un contingente de 40 médicos, personal especializado y una planta potabilizadora de agua enviados por Argentina para fortalecer la atención a las comunidades afectadas por los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio, informó este viernes la Cancillería venezolana.
El anuncio fue realizado por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, Juan José Ramírez, y el representante de la Fuerza Armada de Argentina, Gustavo Errobidart, tras un recorrido por el estado La Guaira, en el centro-norte del país, la entidad más afectada por los movimientos telúricos.
De acuerdo con la Cancillería, Ramírez supervisó el despliegue técnico e internacional en las zonas afectadas de La Guaira, donde se coordinan acciones con brigadas argentinas para acelerar la recuperación del litoral.
La institución también informó sobre la recepción de 28 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de Qatar y Jordania, compuestas por insumos médicos, camas hospitalarias y alimentos destinados a atender a la población afectada.
Según el más reciente reporte oficial, los dos sismos que sacudieron el centro de Venezuela el 24 de junio dejaron un saldo de 2,295 personas fallecidas y más de 11,000 heridas.
Internacionales
Hallan muerta a periodista secuestrada en México
Las autoridades de México informaron este viernes que fue encontrado el cuerpo de la periodista Roxana Guzmán, quien había sido secuestrada por dos hombres armados a principios de junio en el estado de Veracruz.
De acuerdo con la fiscalía estatal, el secuestro de la comunicadora quedó registrado en un video captado en su vivienda. Sus restos fueron localizados hace varios días en una casa y posteriormente identificados, según informó la institución mediante un comunicado.
La fiscalía también reportó la captura de ocho personas por el delito de homicidio, entre ellas cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales al momento del crimen.
Según las investigaciones, los agentes «proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo» responsable del secuestro de la periodista.
Roxana Guzmán dirigía un medio digital en Veracruz, uno de los estados de México con mayor incidencia de crímenes contra periodistas.
El portal informativo que administraba opera a través de Facebook y difunde noticias y denuncias relacionadas con Nanchital, una comunidad de aproximadamente 30,000 habitantes.
De acuerdo con la información proporcionada, otros dos periodistas ya habían sido asesinados este año en esa región.
México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ha documentado más de 150 comunicadores asesinados en el país desde 1994.
Internacionales
Al menos 40 muertos y 11 heridos tras caída de un autobús a un barranco en Pakistán
Al menos 40 personas murieron y otras 11 resultaron heridas este viernes luego de que un autobús de pasajeros se precipitara por un barranco de más de 20 metros de profundidad en el oeste de Pakistán, informaron las autoridades.
De acuerdo con Sanaullah Sherani, jefe de los servicios de emergencias del distrito de Zhob, el autobús cubría la ruta entre Quetta y Peshawar cuando cayó por un profundo barranco en la zona montañosa de Dana Sar.
«Un autobús de pasajeros que viajaba de Quetta a Peshawar cayó por un profundo barranco en la zona montañosa de Dana Sar», explicó Sherani, quien confirmó que el accidente dejó 40 fallecidos y 11 personas lesionadas.
El funcionario indicó que los heridos fueron trasladados a un hospital y precisó que tres de ellos permanecen en estado crítico.
Asimismo, detalló que el autobús cayó entre 21 y 24 metros por el barranco.
Sherani señaló que las labores de rescate se complicaron debido a que el accidente ocurrió en una zona montañosa, lo que dificultó la fase inicial del operativo de emergencia.
El balance de víctimas también fue confirmado por el portavoz del jefe de gobierno de la provincia de Baluchistán, donde se encuentra la ciudad de Quetta.
Los accidentes de tránsito son frecuentes en Pakistán debido al exceso de velocidad, las limitadas medidas de seguridad vial y las imprudencias al volante.