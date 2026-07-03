Panamá construirá una cárcel de máxima seguridad para aislar a líderes de pandillas

Al menos 40 personas murieron y otras 11 resultaron heridas este viernes luego de que un autobús de pasajeros se precipitara por un barranco de más de 20 metros de profundidad en el oeste de Pakistán, informaron las autoridades.

De acuerdo con Sanaullah Sherani, jefe de los servicios de emergencias del distrito de Zhob, el autobús cubría la ruta entre Quetta y Peshawar cuando cayó por un profundo barranco en la zona montañosa de Dana Sar.

«Un autobús de pasajeros que viajaba de Quetta a Peshawar cayó por un profundo barranco en la zona montañosa de Dana Sar», explicó Sherani, quien confirmó que el accidente dejó 40 fallecidos y 11 personas lesionadas.

El funcionario indicó que los heridos fueron trasladados a un hospital y precisó que tres de ellos permanecen en estado crítico.

Asimismo, detalló que el autobús cayó entre 21 y 24 metros por el barranco.

Sherani señaló que las labores de rescate se complicaron debido a que el accidente ocurrió en una zona montañosa, lo que dificultó la fase inicial del operativo de emergencia.

El balance de víctimas también fue confirmado por el portavoz del jefe de gobierno de la provincia de Baluchistán, donde se encuentra la ciudad de Quetta.

Los accidentes de tránsito son frecuentes en Pakistán debido al exceso de velocidad, las limitadas medidas de seguridad vial y las imprudencias al volante.

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