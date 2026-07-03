República Democrática del Congo inicia ensayo clínico de posibles tratamientos contra el ébola

La República Democrática del Congo (RDC) inició el ensayo clínico de dos posibles tratamientos contra la variante Bundibugyo del virus del ébola, responsable del actual brote que afecta al país, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Hoy comenzó el ensayo clínico de dos tratamientos, con la inclusión del primer paciente», declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa.

El estudio, denominado PARTNERS, evaluará el anticuerpo monoclonal MBP134 y el antiviral remdesivir, tanto de manera individual como en combinación.

El ensayo es coordinado por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la República Democrática del Congo, con el apoyo de una coalición de socios, entre ellos la Organización Mundial de la Salud.

«Los pacientes que participen se beneficiarán de cuidados de apoyo completos y de un seguimiento estrecho», subrayó Tedros.

Asimismo, indicó que la OMS trabaja para garantizar el acceso a ambos medicamentos en caso de que demuestren ser seguros y eficaces.

«También estamos trabajando para garantizarles el acceso a estos dos medicamentos si demuestran ser seguros y eficaces», añadió.

La OMS informó además que este jueves concedió una autorización de uso de emergencia al primer test de diagnóstico molecular para detectar la variante Bundibugyo del virus del ébola, para la cual actualmente no existe vacuna ni tratamiento aprobado.

Desde que este decimoséptimo brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo, las autoridades de la República Democrática del Congo han registrado 1,406 casos y 438 fallecimientos, lo que representa una tasa de letalidad del 31.2 %.

«El brote de ébola sigue expandiéndose, con una media de 38 nuevos casos confirmados por día en las dos últimas semanas», señaló el director general de la OMS.

Tedros explicó que actualmente diez laboratorios tienen capacidad para detectar el virus y que el rastreo de contactos ha mejorado, con cuatro de cada cinco contactos ya identificados y monitoreados, aunque aún quedan muchas personas por localizar.

También indicó que la capacidad de atención médica fue reforzada con unas 650 camas disponibles en 22 centros sanitarios, de las cuales cerca del 96 % están ocupadas. Además, se encuentran en proceso de habilitación otras 300 camas.

No obstante, la respuesta sanitaria continúa enfrentando importantes desafíos, especialmente por la desconfianza de parte de la población y los hechos de violencia.

Esta semana, un centro de tratamiento del ébola ubicado en la provincia de Ituri fue atacado, hecho que dejó dos personas fallecidas y que, según la OMS, pone en riesgo tanto a pacientes como a trabajadores sanitarios, además de dificultar las acciones para contener la propagación del virus.

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