Nacionales
MARN reporta récords históricos de calor en Sonsonate y Morazán
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que los departamentos de Sonsonate y Morazán registraron récords históricos de temperaturas máximas.
De acuerdo con la institución, en el sector de Los Naranjos, departamento de Sonsonate, se registró una temperatura de 28.6 °C, superando el récord anterior de 28.0 °C establecido en 1979. El MARN destacó que esta zona es considerada una de las más frescas del país.
Asimismo, en Perquín, departamento de Morazán, otra de las zonas con clima fresco, se reportó una temperatura de 32.7 °C, cifra que superó el récord de 32.1 °C registrado en 2014.
Ante estas condiciones, el MARN mantiene vigilancia en todo el territorio nacional y recomienda a la población mantenerse hidratada para prevenir problemas de salud asociados a las altas temperaturas.
Nacionales
VMT multa a tres conductores por usar el celular mientras manejaban
Al menos tres conductores fueron sorprendidos por elementos del Viceministerio de Transporte (VMT) mientras se desplazaban en sus vehículos haciendo uso de dispositivos móviles.
Tras ser intervenidos, las autoridades de tránsito impusieron una multa a cada uno de los infractores por incumplir la normativa TO113, la cual sanciona la manipulación de dispositivos móviles durante la conducción de un vehículo automotor.
De acuerdo con el VMT, utilizar el teléfono celular mientras se conduce está estrictamente prohibido y constituye una falta muy grave. La sanción económica por esta infracción es de 150 dólares.
«La distracción al volante no es un juego, puede ser mortal», reiteró la institución al recordar los riesgos que representa esta conducta para la seguridad vial.
Sucesos
Emotivo gesto: venezolanos celebran el cumpleaños de un socorrista salvadoreño
Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que un grupo de venezolanos sorprendió con un pastel de cumpleaños a uno de los integrantes del grupo USAR de El Salvador, como muestra de agradecimiento por la labor que los rescatistas salvadoreños realizan durante la misión humanitaria en ese país.
El homenaje fue para el rescatista salvadoreño José Alexander Reyes Portillo, quien cumplió 49 años mientras participa en la misión de ayuda.
Reyes agradeció el gesto de la comunidad venezolana por celebrar una fecha tan importante para él y expresó que, por el momento, su mayor deseo es salvar la mayor cantidad de vidas posibles.
Judicial
44 años de prisión para agresores y asaltantes de mujeres
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.