Internacionales
Bomberos luchan por contener incendio al norte de Madrid
Los bomberos que combaten el incendio forestal que ha calcinado 32,000 hectáreas, ubicado a 100 kilómetros al norte de Madrid, avanzaban este miércoles hacia su contención, mientras las autoridades insistieron en mantener «mucha cautela» ante la evolución de la emergencia.
El incendio, que se desató el jueves pasado en la provincia de Guadalajara y ha obligado a evacuar a más de mil personas, es considerado por las autoridades como «el más complejo» de la historia reciente de España. La situación sigue generando preocupación debido a que el fuego continúa sin control en medio de una nueva ola de calor que afecta al país, un fenómeno que favorece la propagación de las llamas.
El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó que el incendio se encuentra «en un momento de estabilización» y expresó su expectativa de que «mañana (jueves) ya podamos darlo por estabilizado».
Las declaraciones fueron brindadas durante una visita a la zona afectada, realizada este miércoles junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
García-Page señaló que la situación se observa con «una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela», y destacó el despliegue «histórico» de bomberos, así como de medios terrestres y aéreos, para combatir el incendio, que ha llevado al desalojo preventivo de unas 1,200 personas de 40 municipios.
Internacionales
Al menos dos desaparecidos tras las inundaciones en Virginia Occidental
Las intensas lluvias registradas esta semana en Virginia Occidental provocaron inundaciones repentinas que afectaron viviendas, comercios y carreteras, dejando al menos dos personas desaparecidas en el condado de Upshur, informaron las autoridades estatales.
El gobernador Patrick Morrisey explicó que, durante las operaciones de búsqueda y rescate, la Policía Estatal localizó un vehículo volcado que estaría vinculado con las dos personas reportadas como desaparecidas. No obstante, indicó que los equipos de emergencia aún no han podido acceder al automóvil debido a las peligrosas condiciones y a la gran cantidad de escombros acumulados en la zona, según información de The Guardian.
Las autoridades señalaron que el estado continúa en fase de búsqueda y rescate, con equipos desplegados para localizar a posibles sobrevivientes en las áreas más afectadas por las crecidas.
Ante la magnitud del temporal, Morrisey declaró el estado de emergencia en los 55 condados de Virginia Occidental y emitió una alerta de preparación para que las agencias estatales respondieran a las condiciones meteorológicas severas.
Internacionales
El petróleo sigue en aumento ante temor por el suministro en medio de la guerra
Los precios internacionales del petróleo continuaron al alza ayer, impulsados por el temor a una interrupción prolongada del suministro mundial de crudo, en medio de la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el aumento de las amenazas sobre dos de las principales rutas marítimas para el comercio energético.
El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, subió un 3.36 % y cerró en 94.07 dólares, llegando incluso a superar los 95 dólares por primera vez en casi seis semanas. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, avanzó un 2.95 % hasta los 86.83 dólares.
El incremento de los precios ocurre mientras se reanudan las hostilidades, lo que ha generado preocupación por el abastecimiento mundial de petróleo y gas debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y a la amenaza de los rebeldes hutíes, aliados de Teherán, de cercar los puertos de Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo.
John Kilduff, analista de Again Capital, afirmó a la AFP que «las operaciones militares se han reanudado con una intensidad sin precedentes y el tono de las declaraciones es particularmente virulento».
Por su parte, David Morrison, de Trade Nation, advirtió que el bloqueo de los puertos sauditas, sumado a las restricciones en el estrecho de Ormuz, «podría obstaculizar la exportación de millones de barriles de petróleo y provocar graves penurias de suministro». Asimismo, Again Capital señaló que el agotamiento de las reservas mundiales continúa impulsando el precio del crudo.
Amenazas
En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus amenazas contra Irán al advertir que su país destruirá puentes y centrales eléctricas iraníes por cada ataque contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.
El mandatario ya había expresado esa postura en Truth Social, donde escribió: «Cada vez que la República Islámica de Irán ataque a un navío en el estrecho de Ormuz, sea con misiles, drones o cualquier otro tipo de arma o munición, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA».
El estrecho de Ormuz es un punto estratégico por el que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial, por lo que cualquier interrupción del tráfico marítimo incrementa la volatilidad de los mercados energéticos.
La guerra, que se acerca a los cinco meses, también aumenta la presión política sobre Trump. Según cifras del Pentágono, el conflicto ya le ha costado a Estados Unidos más de 37,000 millones, mientras que el aumento del precio del petróleo amenaza con encarecer los combustibles para los consumidores estadounidenses en vísperas de las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Pese al endurecimiento del discurso de la Casa Blanca, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington mantiene abierta la vía diplomática.
«Seguimos abiertos a resolverlo de manera negociada. Pero, por ahora, no parecen estar interesados en eso», declaró durante una reunión de ministros del Sudeste Asiático en Manila.
Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, afirmó que los contactos indirectos con Washington, a través de mediadores, continúan.
Persiste la tensión militar
Las tensiones militares continúan en la región. Irán intensificó sus ataques contra objetivos en países del Golfo aliados de Estados Unidos, mientras que los rebeldes hutíes reiteraron su amenaza de obstaculizar el tráfico marítimo en el estrecho de Bab el Mandeb, acceso al canal de Suez.
La Cámara Naviera Internacional (ICS) confirmó que los rebeldes emitieron nuevas advertencias a los buques que navegan por la zona, lo que refuerza los temores sobre una mayor interrupción del suministro mundial de petróleo.
En respuesta a las amenazas de Washington, el canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió que su país responderá con firmeza ante cualquier ataque contra sus infraestructuras civiles.
«Nuestra doctrina de defensa es clara: ojo por ojo. Cualquier ataque contra Irán, incluidas nuestras infraestructuras, provocará una respuesta contundente y decisiva», afirmó el ministro a través de X.
Internacionales
Gobierno hará pruebas de ADN a parientes de víctimas de doble terremoto en Venezuela
El Gobierno de Venezuela convocó este martes a la población a acudir de forma voluntaria a realizarse pruebas de ADN para completar el proceso de identificación de las personas fallecidas tras los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio.
A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) informó que la convocatoria está dirigida a las personas que tengan la certeza o indicios de que sus familiares se encuentran en Los Silos de Bolivariana de Puerto (Bolipuerto), en La Guaira, o en la sede del Senamecf, ubicada en Bello Monte, Caracas.
Según la institución, el objetivo es «lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias». Por ello, convocó a los familiares directos consanguíneos a presentarse en su sede principal, en Caracas, para la toma de muestras.
El Senamecf indicó que las personas podrán asistir de lunes a sábado, en horario de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. (hora local), para realizarse las pruebas de ADN en su sede principal.
La medida forma parte del proceso de identificación de las víctimas de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter ocurridos el pasado 24 de junio.