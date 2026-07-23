Internacionales
Asaltan a dos jóvenes Testigos de Jehová cuando predicaban en Honduras
Dos jóvenes pertenecientes a la congregación de los Testigos de Jehová fueron víctimas de un asalto mientras realizaban labores de predicación en el municipio de Francisco Morazán, Honduras.
El hecho quedó registrado en imágenes que se viralizaron en redes sociales, donde se observa a sujetos a bordo de una motocicleta que interceptaron a las jóvenes y les quitaron sus pertenencias.
Tras cometer el asalto, los individuos escaparon del lugar, mientras que las jóvenes quedaron sorprendidas por lo ocurrido.
Internacionales
Así fue asesinado el alcalde de Temoac, Morelos
El alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue asesinado por un grupo de sujetos armados la mañana del miércoles 22 de julio al interior de las instalaciones de la alcaldía.
De acuerdo con los reportes, el edil fue atacado a balazos cuando se disponía a abordar su vehículo al salir del edificio municipal, ubicado en el centro de la localidad. Un grupo de hombres armados lo interceptó, abrió fuego y posteriormente huyó del lugar.
Tras la agresión, Lavín Romero resultó herido, por lo que equipos de emergencia acudieron para brindarle atención médica. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó posteriormente su fallecimiento a consecuencia de los hechos delictivos.
La Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informó sobre el ataque y anunció el despliegue de un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños para localizar a los responsables.
Como parte de las investigaciones, personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales realizó las diligencias iniciales y el levantamiento del cuerpo, que permanecía en las instalaciones de la alcaldía.
Las autoridades señalaron que las instituciones integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad mantienen un operativo de búsqueda para dar con los responsables del homicidio.
Este es el segundo atentado que sufría Valentín Lavín Romero durante el año. El primero ocurrió el 31 de enero, cuando fue atacado a balazos mientras circulaba por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.
En aquella ocasión, testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que el herido era el alcalde de Temoac, quien fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital.
Según los reportes, el ataque fue perpetrado por un grupo de sujetos que se desplazaba en motocicleta. Lavín Romero sufrió un impacto de bala en la cadera que no puso en riesgo su vida, por lo que solicitó una licencia temporal al cargo mientras recibía atención médica y retomó sus funciones cerca de un mes después.
Medios locales también informaron que, en marzo, hombres armados atacaron en al menos dos ocasiones negocios presuntamente propiedad del alcalde, entre ellos una ferretería llamada «El Gallo», donde únicamente se reportaron daños materiales.
La violencia contra Valentín Lavín Romero se remonta a 2018, cuando era alcalde electo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El 14 de septiembre de ese año, tres de sus familiares fueron asesinados por sujetos armados que irrumpieron en un domicilio ubicado en la calle 16 de Septiembre del poblado de Huazulco.
Las víctimas fueron identificadas como Isabel «N», de 89 años de edad, suegra del entonces alcalde electo; Eva «N», de 58 años; y una menor de edad identificada con las siglas L.Y.C.R., de 7 años.
Internacionales
Al menos dos desaparecidos tras las inundaciones en Virginia Occidental
Las intensas lluvias registradas esta semana en Virginia Occidental provocaron inundaciones repentinas que afectaron viviendas, comercios y carreteras, dejando al menos dos personas desaparecidas en el condado de Upshur, informaron las autoridades estatales.
El gobernador Patrick Morrisey explicó que, durante las operaciones de búsqueda y rescate, la Policía Estatal localizó un vehículo volcado que estaría vinculado con las dos personas reportadas como desaparecidas. No obstante, indicó que los equipos de emergencia aún no han podido acceder al automóvil debido a las peligrosas condiciones y a la gran cantidad de escombros acumulados en la zona, según información de The Guardian.
Las autoridades señalaron que el estado continúa en fase de búsqueda y rescate, con equipos desplegados para localizar a posibles sobrevivientes en las áreas más afectadas por las crecidas.
Ante la magnitud del temporal, Morrisey declaró el estado de emergencia en los 55 condados de Virginia Occidental y emitió una alerta de preparación para que las agencias estatales respondieran a las condiciones meteorológicas severas.
Internacionales
El petróleo sigue en aumento ante temor por el suministro en medio de la guerra
Los precios internacionales del petróleo continuaron al alza ayer, impulsados por el temor a una interrupción prolongada del suministro mundial de crudo, en medio de la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el aumento de las amenazas sobre dos de las principales rutas marítimas para el comercio energético.
El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, subió un 3.36 % y cerró en 94.07 dólares, llegando incluso a superar los 95 dólares por primera vez en casi seis semanas. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, avanzó un 2.95 % hasta los 86.83 dólares.
El incremento de los precios ocurre mientras se reanudan las hostilidades, lo que ha generado preocupación por el abastecimiento mundial de petróleo y gas debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y a la amenaza de los rebeldes hutíes, aliados de Teherán, de cercar los puertos de Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo.
John Kilduff, analista de Again Capital, afirmó a la AFP que «las operaciones militares se han reanudado con una intensidad sin precedentes y el tono de las declaraciones es particularmente virulento».
Por su parte, David Morrison, de Trade Nation, advirtió que el bloqueo de los puertos sauditas, sumado a las restricciones en el estrecho de Ormuz, «podría obstaculizar la exportación de millones de barriles de petróleo y provocar graves penurias de suministro». Asimismo, Again Capital señaló que el agotamiento de las reservas mundiales continúa impulsando el precio del crudo.
Amenazas
En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus amenazas contra Irán al advertir que su país destruirá puentes y centrales eléctricas iraníes por cada ataque contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.
El mandatario ya había expresado esa postura en Truth Social, donde escribió: «Cada vez que la República Islámica de Irán ataque a un navío en el estrecho de Ormuz, sea con misiles, drones o cualquier otro tipo de arma o munición, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA».
El estrecho de Ormuz es un punto estratégico por el que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial, por lo que cualquier interrupción del tráfico marítimo incrementa la volatilidad de los mercados energéticos.
La guerra, que se acerca a los cinco meses, también aumenta la presión política sobre Trump. Según cifras del Pentágono, el conflicto ya le ha costado a Estados Unidos más de 37,000 millones, mientras que el aumento del precio del petróleo amenaza con encarecer los combustibles para los consumidores estadounidenses en vísperas de las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Pese al endurecimiento del discurso de la Casa Blanca, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington mantiene abierta la vía diplomática.
«Seguimos abiertos a resolverlo de manera negociada. Pero, por ahora, no parecen estar interesados en eso», declaró durante una reunión de ministros del Sudeste Asiático en Manila.
Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, afirmó que los contactos indirectos con Washington, a través de mediadores, continúan.
Persiste la tensión militar
Las tensiones militares continúan en la región. Irán intensificó sus ataques contra objetivos en países del Golfo aliados de Estados Unidos, mientras que los rebeldes hutíes reiteraron su amenaza de obstaculizar el tráfico marítimo en el estrecho de Bab el Mandeb, acceso al canal de Suez.
La Cámara Naviera Internacional (ICS) confirmó que los rebeldes emitieron nuevas advertencias a los buques que navegan por la zona, lo que refuerza los temores sobre una mayor interrupción del suministro mundial de petróleo.
En respuesta a las amenazas de Washington, el canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió que su país responderá con firmeza ante cualquier ataque contra sus infraestructuras civiles.
«Nuestra doctrina de defensa es clara: ojo por ojo. Cualquier ataque contra Irán, incluidas nuestras infraestructuras, provocará una respuesta contundente y decisiva», afirmó el ministro a través de X.