CATAR 2022 | En un intenso partido Camerún y Serbia empatan a tres y que pone de cabeza el Grupo G

Una fiesta de goles se vivió en el intenso partido Camerún vs Serbia que terminó empatado a tres y que puso de cabeza el Grupo G que decidirá a sus clasificados hasta la tercera fecha.

El partido estuvo lleno de emociones en todo momento y los goles por parte de Castelletto al 29′, Pavlovic al 45′ (+1), Milinkovic-Savic al 45′(+3), Mitrovic al 53′, Aboubakar al 64′ y Choupo-Moting 66′.

Tras este empate, ambos se quedaron con un punto y se quedará a la espera de lo que sucederá en el partido Suiza vs Brasil que obtuvieron victorias en la primera fecha.

A estas selecciones les conviene que haya un ganador en el Suiza vs Brasil, pues un empate los dejaría prácticamente sin opciones para la última fecha que enfrentará a Suiza vs Serbia y a Camerún vs Brasil.