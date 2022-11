CATAR 2022| Portero de Camerún abandonó el equipo en pleno Mundial de Qatar por peleas con el entrenador

El portero camerunés André Onana ha sido apartado de su selección después de que el sábado su seleccionador, Rigobert Song, le instó a cambiar su estilo de juego, algo a lo que el actual guardameta del Inter de Milán se negó y por ello ha abandonado la concentración del equipo africano.

Presuntamente Onana no quiso adoptar el estilo de Song despejando todas las pelotas al mediocampo y quería salir tocando el balón con los centrales, estilo que no compartió el entrenador y generó fuertes diferencias entre ambos.

André Onana has been removed from Cameroon’s squad. Been told that the reason is a discussion with head coach as he insisted for different style of goalkeeping, more ‘traditional’ 🇨🇲 #Qatar2022



Onana has no intention to change his style — tense situation & so he’s been excluded. pic.twitter.com/UuoFp3WdLz