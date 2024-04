Medios internacionales destacan el contundente mensaje del presidente Bukele a sus funcionarios sobre su lucha contra la corrupción

La prensa internacional ha recordado el mensaje que el presidente Nayib bukele le dio a sus funcionarios referente a la guerra contra la corrupción, con motivo de la captura del Comisionado Presidencial de Proyectos Estratégicos, Christian Herson Flores Sandoval, por el delito de cohecho impropio (pedir sobornos) en calidad de autor directo.

Por su parte, el Citizen Free Press publicó un fragmento del discurso del presidente Nayib Bukele, en donde el mandatario pidió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado que investigara a su gabinete en busca de casos de corrupción.

«Como pueden ver, todos los que estamos aquí presentes son parte del (órgano) Ejecutivo, que es del cual yo estoy encargado, a excepción del Fiscal General. Y está acá por una razón bien sencilla y es porque le quiero pedir en público que investiguemos a todos los que están acá», dijo durante el discurso el presidente Bukele.

Unos meses después, específicamente el pasado 25 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó la captura de Christian Flores que inicia con una amplia investigación que busca deducir responsabilidades e indagar otros delitos de corrupción.

«Consta en las investigaciones que Flores, valiéndose de su cargo como Comisionado Presidencial de Proyectos Estratégicos, exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno», destaca la Fiscalía.

De esta manera, la petición del presidente Bukele al fiscal General de la República de investigar a sus funcionarios obtuvo su respuesta para ejecutar el combate a la corrupción.

«Yo le tengo miedo a dejar un mal legado. Hay presidentes presos y otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como ladrón», expresó el mandatario en su discurso que está siendo destacado por la prensa internacional, posterior a la captura del Comisionado Presidencial de Proyectos Estratégicos, Cristian Flores, por cohecho impropio.

Remarkable video from El Salvador.

Nayib Bukele gathers every single official in the executive branch of his government and then announces a surprise.

He asks the Attorney General to investigate all of them for bribery.pic.twitter.com/7s3y4R6Bwv

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) April 30, 2024