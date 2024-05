Cámara captó choque entre dos motociclistas en San Salvador

Dior anunció este miércoles que la talentosa cantante española, Rosalía, se convertirá en la embajadora mundial de la firma francesa. Este anuncio marca una pauta a la creciente carrera que la artista ha desarrollado durante los últimos años, logrando un gran éxito mundial entre la música y el mundo empresarial.

Con este enuncio la Rosalía se posiciona de manera oficial como la embajadora mundial y rostro de la campaña Lady Dior, una noticia que ha generado alegría y aceptación entre los miles de fanáticos que la española tiene alrededor del mundo.

«Celebrando la sinergia entre la moda y la música, la Casa se complace en anunciar al talentoso cantante Rosalía como el nuevo Embajador de Dior. Captada por Collier Schorr, su esencia singular ilumina las creaciones atemporales de Maria Grazia Chiuri», escribió la firma francesa en su cuenta de X.

Monochrome unveiling.

Celebrating the synergy between fashion and music, the House is delighted to announce the multitalented singer @Rosalia as the new Dior Ambassador. Captured by Collier Schorr, her singular essence illuminate Maria Grazia Chiuri's timeless creations. pic.twitter.com/XhC3DUXSCp

— Dior (@Dior) May 15, 2024