Embajada de la República Popular China celebra segundo aniversario de relaciones diplomáticas con El Salvador

La Embajada de la República Popular China en El Salvador, celebra este viernes 21 de agosto el segundo aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La embajadora, Ou Jianhong, envió un mensaje destacando la fecha y la importancia de las relaciones diplomáticas entre el país asiático con el nuestro.

“Estos dos años han sido testigo del creciente entendimiento mutuo entre China y El Salvador. Más allá del vasto océano que nos separa, el árbol de la amistad bilateral se ha hecho sumamente frondoso”, dijo la embajadora.

Asimismo, la diplomática aseguró que la cooperación de su país continuará para apoyar en el desarrollo económico y social.

“Las relaciones entre China y El Salvador han sido cuidadas y cultivadas esmeradamente por ambos gobiernos y amigos de todos los sectores, y estos dos años son un maravilloso prólogo de esta gran historia común que estamos construyendo”, expresó Ou Jianhong.

La embajadora puntualizó: “China está dispuesta a trabajar con amigos de todos los ámbitos para acelerar el avance de las relaciones sino-salvadoreñas, realizando nuevas y mayores contribuciones para el bienestar de ambos pueblos. ¡Cuenten con China hoy y siempre”!

En su discurso la embajadora de China en El Salvador, Ou Jianhong, también hizo referencia a los programas que su país ha logrado consensuar con la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, entre ellos, la construcción de la Biblioteca Nacional, el Estadio Nacional y la Zona Recreativa Turística del Muelle de la Libertad, entre otros.

“En estos dos años, la cooperación entre ambos países ha dado resultados fructíferos. Los proyectos de la asistencia china, como la construcción de la Biblioteca Nacional, el Estadio Nacional y la Zona Recreativa Turística del Muelle de la Libertad, entre otros, están acelerando en su implementación y no dudamos que pronto estas apuestas de desarrollo empezarán a ser palpables y de gran beneficio para la sociedad salvadoreña”.

Hoy celebramos con alegría y optimismo el segundo aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y El Salvador. El tiempo pasa volando y los años transcurridos se consagran como gratas melodías. Han pasado dos años sin que se diera la cuenta. Estos dos años han sido testigo del creciente entendimiento mutuo entre China y El Salvador. Más allá del vasto océano que nos separa, el árbol de la amistad bilateral se ha hecho sumamente frondoso. El Salvador ya cuenta con un verdadero amigo solidario en la comunidad internacional, mientras China tiene a El Salvador como un nuevo socio sincero en el mundo.

En estos dos años, las relaciones políticas entre China y El Salvador se han consolidado continuamente. El Sr. presidente Salvador Sánchez Cerén y el Sr. Presidente Nayib Bukele realizaron respectivamente exitosas Visitas de Estado a China. Los dos países nos apoyamos mutuamente con firmeza en los temas relacionadas con sendos intereses núcleos. En particular, El Salvador se ha adherido firmemente al principio de una sola China, y la base política de las relaciones binacionales se ha vuelto cada día más sólida.

En estos dos años, la cooperación entre ambos países ha dado resultados fructíferos. Los proyectos de la asistencia china, como la construcción de la Biblioteca Nacional, el Estadio Nacional y la Zona Recreativa Turística del Muelle de la Libertad, entre otros, están acelerando en su implementación y no dudamos que pronto estas apuestas de desarrollo empezarán a ser palpables y de gran beneficio para la sociedad salvadoreña.

La cooperación en los ámbitos económico y comercial ha marcado, uno tras otro, distintos récords históricos; mientras que en la lucha contra la pandemia de COVID-19 ambas naciones hemos mostrado un profundo sentido de solidaridad y apoyos mutuos, uniéndonos firmemente para superar las dificultades.

En estos dos años, los intercambios y aprendizajes culturales entre China y El Salvador se han vuelto cada vez más frecuentes. Delegaciones salvadoreñas de diputados, magistrados, alcaldes y periodistas visitaron a China sucesivamente, mientras que comisiones chinas de partido, empresarios, expertos, técnicos y turistas vinieron a El Salvador.

Más de 60 estudiantes becarios salvadoreños iniciaron sus estudios en China y, para este año, 45 becarios más viajarán a China para cumplir sus sueños en las más prestigiosas universidades de nuestro país.

Como la primera Embajadora de China en El Salvador, junto con el Gobierno salvadoreño, las autoridades de distintos niveles y amigos salvadoreños en todos los sectores, trabajo cada día para promover y acrecentar las relaciones binacionales.

Me he enamorado del hermoso paisaje de El Salvador, me ha deslumbrado su brillante y abundante cultura, pero lo que más me impresiona son las cualidades distinguidas de cada salvadoreño que he conocido a lo largo y ancho del territorio, y su voluntad fuerte de conocer y acercarse a China, fomentando la amistad entre los dos países y la visión de desarrollo, siendo el gran objetivo el crecimiento y la prosperidad del ser humano.

Las relaciones entre China y El Salvador han sido cuidadas y cultivadas esmeradamente por ambos gobiernos y amigos de todos los sectores, a quienes quiero expresarles mi más sincero agradecimiento, pues el desarrollo de las relaciones bilaterales es una causa centenaria y estos dos años son un maravilloso prólogo de esta gran historia común que estamos construyendo.

En nuestro futuro compartido, China está dispuesta a trabajar con amigos de todos los ámbitos para acelerar el avance de las relaciones sino-salvadoreñas, realizando nuevas y mayores contribuciones para el bienestar de ambos pueblos.

Así estamos creando un futuro brillante para esta preciosa relación, reconociendo cada día más en El Salvador a una nación con un espíritu gigante, de cálidos lagos y hermosos volcanes, de verdes parajes y de gente sonriente, trabajadora y amable, a la cual respetamos y admiramos. ¡Cuenten con China hoy y siempre!

Muchas gracias a todos.