VIDEO | Sin ropa interior, Daniella Chávez camina de noche por las calles, luciendo su figura

Cada vez que Jailyne Ojeda realiza algún tipo de publicación para sus 13.3 millones de seguidores de Instagram causa sensación. En esta ocasión, la curvilínea compartió un video que ha superado más de 126 mil reproducciones.

En el clip, se puede ver a la modelo mexicana sentada en el césped mostrando sus prominentes atributos con un diminuto bikini color negro, mientras explica a sus fans una de las maneras con las que gana dinero.

“Since you guys always ask me how I make money, let me keep you up to date with the newest project/invest i have going on! This is not only for ladies but for men as well btw 🤑”, aseguró al pie de la publicación en donde también los halagos para la joven se hicieron presentes como cascada.

“Qué guapa y súper linda muñeca ❤️❤️”, “Hermosa mamacita 🤤🔥” y “Ese cuerpazo es de otro planeta 😋😋”, fueron tan solo algunos de los piropos que recibió la influencer.

Ver Video Acá.

Tan solo unos días antes, Jailyne Ojeda ya había robado miles de miradas al aparecer usando unos ajustados jeans con aberturas a la altura de su retaguardia.

Ver Fotos Acá.