FOTOS – VIDEO | Entre lujosos bolsos, Jailyne Ojeda luce sus voluptuosas curvas usando entallado trikini

Muchas son las famosas que les gusta juguetear y divertirse en las redes sociales, eso lo sabemos bien… Pero de ahí a llamar la atención de sus seguidores hay un paso gigante. Jailyne Ojeda es una de las chicas que siempre lo consigue cuando se decide a subir candentes publicaciones que dejan tirando baba a propios y extraños.

Hace unos días la modelo mexicana aprovechó su cuenta de Instagram para subir una serie de imágenes en las que no se tentó el corazón para lucir sus voluptuosas curvas enfundada con un entallado trikini color negro de corte alto, mientras posa rodeada de lujosos bolsos de conocidos diseñadores.

“Hey guys so only two more days till the giveaway and the course drop on Monday!! Please don’t miss out check up on my stories and posts, link will be in my bio ☺️”, tituló las postales que por el momento acumulan casi 400 mil likes y cientos de piropos.

Previamente, Jailyne Ojeda se dejó admirar en sugerente pose, a bordo de una camioneta con fajos de dinero, vestida con un atuendo tipo animal print que hizo resaltar sus caderas.

