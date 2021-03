FOTOS | Khloé Kardashian abrió su pantalón y lo bajó hasta dejar a la vista su tanguita gris

es una de las modelos más constantes en el mundo de las redes sociales. Esto la ha llevado a tener millones de seguidores en el mundo entero. Instagram, Twitter y Tik Tok son las redes sociales en las que el público puede disfrutar una parte reducida del contenido de esta modelo de origen brasileño. Es la red del pajarito en donde Suzy suele explayarse más y en donde promueve de manera constante su OnlyFans exclusivo y sin censura.

Hoy por medio de Twitter Suzy Cortez dio una pequeña probadita de lo que sus fans pueden ver y para esto apareció con un hilo dental morado, con el que ha dejado a sus seguidores totalmente encantados.

Buenas tardes mis hermosos amigos! Ven y únete a mí en mi PLATAFORMA EXCLUSIVA Y SIN CENSURA https://t.co/XDvIWcDvCX 💙 pic.twitter.com/auOPpaN8rH — Suzy Cortez (@SuzyCortez_) March 19, 2021

En Instagram, se sabe, ya no aparece una cuenta oficial de esta conejita de Playboy, pero esto no quiere decir que sus fans no puedan ver más de su contenido en esta red social, ya que gracias a la agencia con la que trabaja, Suzy mantiene viva la llama de la pasión en sus fans

A través de dicha agencia la modelo está exigiendo justicia y está pidiéndole a Instagram que le regrese su red social, la cual parece ha sido bloqueada, hasta nuevo aviso.

A nivel mundial, Suzy se dio a conocer por ser fiel defensora del FC Barcelona, equipo de fútbol once del cual es fan. Y es que además es una acérrima admiradora de Lionel Messi; a tal grado llega su amor por el argentino que hasta se ha tatuado el rostro de éste, así como también el escudo del cuadro blaugrana.