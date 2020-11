FOTO | “Me disfracé de cereza”, el diminuto bikini de ‘la hinchada’ para Halloween

El actor Sean Connery perdió la vida a los 90 años.

Su familia dio a conocer su muerte en entrevista con la BBC, al señalar que se produjo durante la noche.

De acuerdo a Jason, su hijo, murió pacíficamente, mientras dormía en su casa de Nassau, en Bahamas, después de haber estado enfermo por algún tiempo.

“Tenía a muchos miembros de su familia que podrían estar en las Bahamas a su alrededor. Todos estamos trabajando para comprender este gran suceso, ya que sucedió hace muy poco, a pesar de que mi padre no se ha sentido bien durante algún tiempo. Es un día triste para todos los que conocieron y amaron a mi papá. Es una triste pérdida para todas las personas alrededor del mundo que disfrutaron del maravilloso regalo que tenía como actor”, declaró Jason en entrevista con la BBC.

Además de Jason, a Sean Connery le sobrevive Micheline Roqueburne, su segunda esposa.

Nacido en Escocia, el 25 de agosto de 1930, el afamado actor es recordado por haber interpretado a James Bond, personaje que realizó a lo largo de seis películas.

Participó en las cintas del Agente 007: ‘Dr. No’ (1962), ‘From Russia With Love’ (1963), ‘Goldfinger’ (1964), ‘Thunderball’ (1965), ‘You Only Live Twice’ (1967) y ‘Diamonds Are forever’ (1971), logrando muy buena aceptación, a tal grado de ser considerado como el mejor James Bond de todos los tiempos

Volvió a ser ese rol en ‘Never Say Never Again’ (1983), que fue considerada como no oficial.

Ganó el Óscar, en 1987, como Actor de Reparto por su papel de Jim Malone en ‘The Untouchables‘.

Su retiro de la pantalla se produjo, en 2003, con la película ‘The League of Extraordinary Gentlemen’, mientras que en 2012 prestó su voz para la cinta animada ‘Sir Billi’.