Moderna demanda a Pfizer y BioNTech por patente de vacuna contra Covid-19

La empresa estadounidense de biotecnología Moderna anunció este viernes que presentará una denuncia contra Pfizer y BioNTech por infracción de patente sobre su vacuna de ARN mensajero contra el Covid-19. Patente que fue presentada por Moderna entre 2010 y 2016 como parte del desarrollo de la tecnología de ARN mensajero.

“Presentamos estas demandas para proteger la innovadora plataforma de tecnología de ARNm en la que fuimos pioneros, en la que invertimos miles de millones de dólares para su creación y que patentamos durante la década anterior a la pandemia de covid-19”, aseguró hoy en un comunicado el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel.

“We are filing these lawsuits to protect the innovative mRNA technology platform that we pioneered, invested billions of dollars in creating, and patented during the decade preceding the COVID-19 pandemic,” said Moderna Chief Executive Officer Stéphane Bancel. pic.twitter.com/0juzb4RmeU