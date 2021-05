Nueva Asamblea Legislativa aprueba con 68 votos que periódicos paguen impuestos

Según Arturo Méndez, la comunidad internacional se preocupa por lo que está pasando en el país, porque se dieron cuenta que es legal y que tiene el legítimo respaldo de un pueblo soberano.

Y en la entrevista “El Salvador TODAY” el analista político Arturo Méndez Azahar criticó el actuar de los exmagistrados de la Sala de lo constitucional al emitir un fallo donde declaraban inconstitucional la decisión de la asamblea legislativa de destituirlos.

“Al hacer esto pusieron en evidencia la magnitud de su ignorancia… esa sentencia tiene 29 páginas y la publicaron dos horas más tarde con una serie de sandeces e incoherencias”. Dijo Méndez Azahar.

El experto señaló que en el documento a lo que menos hacían referencia era al artículo 186 de la Constitución, y la violación del debido proceso, algo que había explicado durante la plenaria el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.

El analista también destacó que la sentencia ya no era válida, pues ya no eran magistrados y para terminar recalcó que ellos no podían ser juez y parte.

Hizo un llamado a la nueva sala y al nuevo fiscal a que cumplan con la ley.

“Al fiscal que actúe siembre basado en la Constitución con pronta y cumplida justicia, que haga buen uso del monopolio de la acción penal, del testigo criteriado, y de las instituciones en pro de la justicia”. Concluyó Méndez