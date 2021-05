Atletas se preparan para el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2021

El tritón salvadoreño Nixon Enrique Hernández impuso ayer sábado un nuevo récord nacional en la prueba de 50 m libre categoría abierta al detener el cronómetro en 23.88, durante el Clasificatorio Panamericano de Natación que se realiza en Clermont, Florida, Estados Unidos.

De esta forma, Hernández hace historia al ser el primer salvadoreño en romper la marca de los 24 segundos en los 50 metros libre, ya que nadie antes lo había logrado.





“He esperado durante tanto tiempo por este día. He entrenado como loco, para poder demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz, y por fin lo he logrado: récord nacional de 50 metros libre y primer salvadoreño en romper la barrera de los 24 segundos”, fue lo escrito por el nadador en su cuenta de Instagram tras efectuar la marca.

El récord nacional anterior en la prueba de 50 m libre era de 24.12 y compartido por Rodrigo Suriano Shi (2014) y Hernández (2019).

Hernández, de 23 años y con más de 15 años practicando la natación, considera que este es un gran paso para lo que se viene en su carrera deportiva.

“Este es un primer paso de un futuro brillante en la natación. Espero poder representar a mi país como se debe y estar a la altura de los mejores del mundo durante este proceso proceso”, mencionó.

Eso sí, el atleta recalcó que el camino no ha sido fácil, ya que se ha tenido que privar de muchos momentos familiares y disfrutar con sus amigos.

“Esto es algo que me ha costado mucho trabajo, entrenamientos, me ha costado salidas, decir que no a muchas cosas para lograr mis sueños. Gracias también a todo el apoyo que el INDES me ha dado, porque ha sido invaluable, yo sé que no hubiera podido lograr el nivel de disciplina en el cual estoy ahorita, sin el apoyo de ellos, por eso estoy eternamente agradecido con el presidente (Yamil Bukele)”, declaró el atleta desde Florida.

“Estoy feliz y hambriento de muchísimas cosas más, hambriento de bajar el tiempo, de ver si logro codearme con los mejores del mundo, si de verdad puedo, y realmente demostrarme de qué estoy hecho”, agregó el atleta.

Por su parte, Douglas Menjívar, entrenador de Nixon, dijo que el récord es producto de todo el tiempo que dispuso el atleta para entrenar y trabajar en la piscina.

“Estamos en este camino con Nixon desde el 2014. Su resultado más sobresaliente en esta competencia es el 50 libre, tiempo anterior y récord 24:12, en la eliminatoria de hoy fue 24:17 y al final 23:88. Con esta marca es el primer nadador en la historia en bajar a este tiempo”, recalcó Menjívar.

De acuerdo al técnico, al atleta aún le falta por competir en los 100 m libre el día de mañana, las dos pruebas anteriores 50 mariposa bajó un segundo y en los 200 libre mejoró tres segundos.

“Estos resultados son reales. Gracias al esfuerzo de él en los entrenos. Es por la motivación del apoyo del presidente del INDES”, aseguró Menjívar.