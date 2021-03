Estos son los diputados que van para afuera en la próxima Asamblea Legislativa

Tras las elecciones del pasado 28 de febrero, en que los salvadoreños decidieron elegir a sus mejores candidatos de los distintos partidos políticos en contienda, los resultados preliminares estarían dejando por fuera a diputados protagónicos de la legislatura saliente.

De acuerdo a resultados preliminares, el actual propietario presidente de la Asamblea Legislativa (AL) y diputado del Partido Concertación Nacional (PCN) por el departamento de Cuscatlán, Mario Ponce, es uno de los que conforman la lista de los que perdieron su reelección para mantener su curul.

Asimismo, Nidia Díaz, Yanci Urbina y Jorge Schafick Hándal, Carlos “El Diablito” García Ruiz, Damián Alegría y Karina Sosa, líderes en la gestión saliente por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tampoco fueron reelegidos por el pueblo salvadoreño.

También, Rodolfo Parker del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y considerado como uno de los más críticos a la actual gestión del Presidente de la República, Nayib Bukele, fue excluido por la ciudadanía para conformar la nueva Asamblea que estará representada para los próximos tres años.

Entre la lista que figuran representantes del partido ARENA se encuentran Julio Fabián, Ricardo, Velásquez Parker, Martha Evelin Batres, Mauricio “Chato” Vargas, Karla Hernández, Mayteé Iraheta, Andrés Hernández y Lucía Ayala, mientras que Norman Quijano, al parecer, estaría ganando un curul en Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El diputado independiente, Leonardo Bonilla, no fue reelegido en los comicios pasados, así como el diputado Juan José Martel, único representante del partido Cambio Democrático (CD), no tendrá su curul debido a que no buscó su reelección.

Por su parte, Rigoberto Soto y Mario Tenorio, representantes de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), parecen haber quedado fuera para ser parte de la nueva Asamblea Legislativa 2021-2024.