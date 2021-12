Prisión para sujeto por acosar y golpear a una anciana de 80 años en Santa Ana

El Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador impuso cinco años de prisión a Juan Carlos Deras; por el delito de apropiación o retención indebida de vehículo automotor, en perjuicio de una víctima.

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR) constataron el delito cometido, por lo que el tribunal lo declaró responsable del hecho.

El suceso ocurrió en marzo del año pasado, en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador, donde la víctima le pidió ayuda al ahora condenado porque su vehículo tuvo desperfectos mecánicos, por tal motivo este le ofreció su casa para guardarlo.

La victima por no contar con los recursos económicos para repararlo lo mantuvo en el lugar seis meses, luego que regreso para llevárselo ya no lo encontró, y Deras le daba múltiples excusas del porque no estaba, entre ellas que la Policía Nacional Civil (PNC), se lo había incautado.

Tras interponer una denuncia y que empezaran las investigaciones, se dieron cuenta que Deras lo había vendido y que el automotor ya estaba registrado a nombre de otra persona.