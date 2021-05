Gobierno llama a la población entre 20 y 39 años a no bajar la guardia para evitar el contagio de COVID-19

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele registra un leve incremento de contagios de COVID-19 en el grupo etario entre 20 y 39 años. Este sector de la población había permanecido estable; sin embargo, en las últimas semanas hay un aumento de casos confirmados.

Esto llama la atención de las autoridades de Salud, y el aumento puede relacionarse al desgano de los jóvenes para continuar implementando las medidas de seguridad como el uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento social, uso de alcohol en gel en las manos, entre otras, que funcionan como métodos de barrera contra el virus.

Al no tomar las medidas de bioseguridad adecuadas, los jóvenes podrían ser los impulsores de nuevos contagios, sin que ellos mismos sepan que son portadores de COVID-19 al ser asintomáticos. No obstante, Salud no reporta un aumento de casos graves o críticos, categoría que se mantiene estable en la población en general.

La recomendación de las autoridades de Salud es a no confiarse, ya que el virus continúa en circulación en todo el país, en especial a los jóvenes que están acudiendo a reuniones sociales, pues deben continuar con los protocolos de bioseguridad para no llevar el virus a su casa y evitar contagiar a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene en vigor todas las estrategias de prevención y abordaje de la pandemia, como los tamizajes comunitario y centinela, las campañas de divulgación de prevención de la enfermedad y el Plan Nacional de Vacunación.

A pesar de que las personas ya hayan recibido la aplicación de la primera dosis de la vacuna anti-COVID-19 no están aún protegidas en un 100 %, por ello la importancia de protegerse y seguir las medidas para evitar adquirir el virus, ya sea de persona a persona o por tocar superficies contaminadas.

Mucho del éxito en el resultado actual de la pandemia en el país se debe a que los salvadoreños han demostrado disciplina para acatar los protocolos de bioseguridad. El Gobierno no bajará la guardia con el desarrollo de todas las acciones preventivas para superar en el menor tiempo posible la pandemia y con los resultados más favorables.