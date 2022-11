Los desafíos de las elecciones intermedias ante las demandas del Partido Republicano

Tras el reciente caso de la joven Lidia Gabriela, de 23 años, quien murió en Iztapalapa tras supuestamente arrojarse de un taxi en movimiento que se salió de la ruta, se dio a conocer un nuevo caso que ocurrió en calles de Tlalpan, Ciudad de México, que fue videograbado y subido a redes sociales, en donde dos mujeres intentan desesperadamente salir de un taxi.

La usuaria “@zairanay” de TikTok publicó un video que ha vuelto a encender las alertas sobre este tipo de transporte, ya que muestra cuando unas mujeres intentaban arrojarse del vehículo en movimiento, similar a lo que le ocurrió con Lidia Gabriela.

La grabación rápidamente se reprodujo miles de veces en diferentes plataformas. No es para menos, puesto que se observa a un taxi avanzar con una puerta abierta y posteriormente bajar a dos mujeres llorando, en notable estado de alteración.

El video fue tomado desde el asiento del copiloto del vehículo que iba manejando detrás y muestra a un taxi sin placas, pero con la identificación A-3537A, avanzando con la puerta abierta sostenida por alguien que parece amenazar con lanzarse.

“Nos percatamos que se abrió la puerta de atrás de un taxi. Se nos hizo extraño que no cerrara de inmediato y mi novio se puso a accionar el claxon muchas veces”, señala la grabación.

Tras varios pitidos, el taxista comenzó a orillarse y bajar la velocidad. Inmediatamente bajaron dos mujeres con sus bolsas del mercado en visible estado de pánico. Apenas terminaron de salir del auto el conductor aceleró y se fue.

El vehículo que iba detrás del taxi grabando la situación se orilló al momento, y la joven que iba de copiloto le preguntó desde su ventana a las mujeres si estaban bien, a lo que una de ellas respondió entre lágrimas:

“Íbamos a [inaudible] y nos trajo por acá [el taxista] y no nos quería hacer la parada. Ya me iba a aventar pero vi que mi hija se iba a quedar [inaudible]”, señaló una de ellas, quien debido al llanto y el ruido de la avenida no se le escucha claramente.

La muerte de Lidia Gabriela será investigada como feminicidio (foto: especial)

Al final del video, la usuaria colocó dos marcas de agua señalando que “afortunadamente estaban bien, pero sean desconfiados de cualquier señal extraña. No seamos indiferentes porque podemos ser la diferencia de otro desenlace”.