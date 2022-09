VIDEO – FOTOS | Abandonan a un bebé en bolsa con conmovedora nota: “No quiero que pase hambre como yo”

Foto: Cortesía

Debajo de un automóvil, dentro de una bolsa de tela y con una nota conmovedora, fue encontrado un bebé de tan sólo 10 días de nacido, el hecho ocurrió en Argentina.

Trascendió que una mujer que caminaba por calles escuchó el llanto del bebé que provenía de una bolsa de tela.

De acuerdo con medios locales, el recién nacido llevaba consigo una nota en el que los familiares solicitaban a la persona que lo encontrara que cuidara muy bien de él.

ABANDONARON A "JESUS" EN LOMAS DE ZAMORA.



LA MAMA MURIO EN EL PARTO Y EL PADRE LO ABANDONO, CUANDO VENIA EN CAMINO.



ABANDONARON A "JESUS" EN LOMAS DE ZAMORA.

LA MAMA MURIO EN EL PARTO Y EL PADRE LO ABANDONO, CUANDO VENIA EN CAMINO.

LO DEJARON DEBAJO DE UN AUTO DENTRO DE UNA BOLSA, CON UNA CARTA PIDIENDO QUE LO AYUDEN Y LO ADOPTEN..

Se dio a conocer también en dicha nota que la madre había muerto en labor de parto, mientras que el padre abandonó al pequeño poco antes de que naciera, por lo que se pedía que cuidaran del bebé, identificado como Jesús.

Por su parte, la mujer que recogió al recién nacido declaró que vivía en situación de calle, por ello no podría darle una vida digna.

En el mensaje junto al bebé se lee que:

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo sólo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”.

🔴 Horror en Villa Olimpo:



👉 Lomas de Zamora abandonaron un bebé abajo de un auto de 10 días de vida . Dialogamos con las mujeres que lo encontraron y lo amamantaron.



🗣️ @CatadeElia @rindart

👉 Seguí en #EquipoDeNoticias

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/nTVKKMGMJO — A24.com (@A24COM) September 12, 2022

Según la persona que encontró al infante, detalló a medios de comunicación que trasladó al bebé a la vivienda de una de sus amigas, posteriormente se dieron cita las autoridades correspondientes.

Finalmente, el recién nacido fue llevado a un nosocomio y hasta el momento nadie ha reclamado por él, sin embargo se informó que investigaran quien fue la persona que abandonó al bebé.