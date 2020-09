Alertan sobre escasez de monos Rhesus por su uso en experimentos por COVID-19

El Centro Nacional de Investigación de Primates de Tulane aseguró a USA Today que “hay una escasez” de monos Rhesus por su uso en experimentos para combatir la pandemia del coronavirus COVID-19.

Según el director asociado y jefe de medicina veterinaria de Tulane, Skip Bohm, debido a los cientos de estudios que están desarrollándose por la pandemia no hay suficientes monos para todos.

Bohm dijo que espera que se llegue el día en que no se tengan que utilizar animales en las investigaciones, pero debido a que no todos los humanos se van a someter a diferentes exámenes eso no es posible por ahora.

De acuerdo con experto, el mono Rhesus es utilizado debido a que este comparte alrededor del 93% de sus genes con los humanos, razón por la cual los científicos están familiarizados con esta especia más que con otra por la forma en que su sistema inmune combate los coronavirus.