Luis Suárez da positivo a coronavirus; se pierde el Atlético de Madrid vs Barcelona

Es difícil pensar en ver a Sergio Ramos con otra camiseta que no sea la del Real Madrid. A pesar de que el defensor comenzó su carrera en el Sevilla, más de 15 años en el club Merengue lo han alzado como uno de los referentes históricos de la entidad de la capital española. Sin embargo, los caminos del jugador y de la institución que preside Florentino Pérez podrían separarse de aquí a unos meses.

Ramos aún no ha firmado la renovación de su contrato con el Real Madrid. El vínculo vence el próximo 30 de junio y todavía no se ha llegado a un acuerdo entre las partes. Según la prensa española, el defensor de 34 años no estaría de acuerdo con las condiciones que le ofrece el club y, en ese marco, ha aparecido un nuevo equipo que busca tentarlo para quedarse con sus servicios: el PSG de Francia.

En las primeras charlas, el club Merengue le ha propuesto a Ramos un nuevo contrato de solo un año de duración (con opción a renovar por uno más si se dan ciertas condiciones como la ausencia de lesiones graves, por ejemplo). Esta es una política que la institución suele tener con aquellos futbolistas de más de 30 años, sin importar la trayectoria que tengan con la camiseta Blanca. Esto no le gustaría al nacido en Sevilla, que solo firmaría en el caso de que le aseguren un vínculo de dos años como mínimo. El defensor de 34 años lleva más de 15 temporadas en el elenco Merengue (REUTERS/Juan Medina)

A pesar de que la intención del futbolista es seguir en el Real Madrid, la propuesta del PSG se presenta como tentadora. El diario As de España aseguró que desde Francia le ofrecerían un contrato de tres años y un salario de 20 millones de euros netos por temporada (hoy percibe 12 millones). Esto recién se haría oficial el 1° de enero de 2021, que es cuando Ramos puede comenzar a negociar libremente su salida del club español.

De todos modos, están quienes le quitan peso a estos rumores y que sostienen que el elenco parisino lejos está tener un interés en hacer un desembolso tan grande de dinero. La prioridad, por el contrario, sería apuntar a renovar los contratos de Neymar y de Kylian Mbappé, algo que de seguro tendrán un alto compromiso económico para la entidad.

Florentino Pérez aún no se ha manifestado públicamente respecto de este tema, aunque se espera que en las próximas horas haga declaraciones a un medio español para dar más precisiones respecto del estado de las negociaciones con Ramos. Por estos días, el jugador se encuentra concentrado con la selección de España y hoy no se presentó a la rueda de prensa que estaba pautada para la jornada. El PSG iría en busca del zaguero español (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Lejos de las preocupaciones por su futuro, Ramos ha quebrado un nuevo récord este fin de semana al convertirse en el jugador europeo con más presencias internacionales de toda la historia tras superar al portero italiano Gianluigi Buffon gracias a su titularidad en el partido ante Suiza, de la Liga de Naciones, que supone el número 177 con ‘la Roja’ para el central andaluz.

En ese partido ante Suiza, Ramos vivió uno de los partidos más extraños que se recuerdan a lo largo de su carrera, marcado por un par de penales fallados, los primeros tras 25 lanzamientos exitosos, y por otras dos jugadas que evidenciaron un despiste y un acierto clave. El propiojugador se hizo eco de sus fallos y decidió publicar un mensaje en sus redes sociales. “No nos definen nuestros errores, sino cómo enfocamos las siguientes metas”, escribió junto a una foto suya disputando el partido.