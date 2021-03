Italia entrará a riguroso confinamiento el próximo lunes por aumento de contagios COVID-19

“Yo le insistí, se pudo haber salvado”, fueron las palabras de un compañero médico de urgencias, al enterarse que su amigo murió por coronavirus.

Salvador Roberto Curzio, de 51 años de edad, se contagió en febrero y este viernes falleció en el hospital, donde estuvo ingresado más de 20 días.

Curzio trabajaba en la Unidad de Pronta Atención (UPA), de Buenos Aires, en Argentina.

Los compañeros comentaron que el enfermero no quiso vacunarse, debido a la campaña de desinformación que lo había atemorizado.

Cabe destacar que la vacuna llegó a argentina, desde el mes de diciembre del año 2020.

“Lo que nos limitó no fue el acceso a la vacuna sino la campaña de desinformación que se hizo hasta hoy. A Salvador, la semana anterior a que se contagie le dije que se ponga las pilas pero me dijo que quería esperar, que no había muchas explicaciones”, contó el médico y lamentó: “Yo le insistí, se podría haber salvado”.

“Eso fue por miedo, por la desinformación que se creó. Imagínate que una compañera no quería vacunarse porque pensaba que iba a quedar estéril. Al final se terminó vacunado”, recordó.