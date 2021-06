Inicia la Eurocopa 2020: Entérate de los grupos, partidos y horarios del torneo

Tuvo que pasar un año más para finalmente tener la nueva edición de la Eurocopa 2020. Desde este viernes 11 de junio el viejo continente vivirá con intensidad la emoción del torneo con 51 partidos en varias ciudades de Europa. Portugal tendrá la responsabilidad de defender su corona del 2016.

Durante 13 días consecutivos 24 selecciones se enfrentarán en la Fase de Grupos para buscar los 16 clasificados. Son seis grupos, clasificarán los dos primeros y para completar el cuatro de octavos de final también accederán los cuatro mejores terceros.

El grupo más complicado y especial será el F, que tendrá a los dos últimos campeones del mundo: Alemania y Francia, y al vigente campeón de Europa: Portugal. Hungría completa una zona que tendrá a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antonie Griezmann, Toni Kroos, entre otros.

En el caso de Cristiano, será su quinta Eurocopa e intentará agrandar su cuota goleadora. Suma 29 tantos y es el máximo goleador histórico de la competencia. Además, si marca cinco goles igualará el récord de Ali Daei como el máximo artillero histórico en selecciones con 109.

Este es el balón oficial de la Eurocopa 2020 / Getty Images

Grupo A

Turquía vs. Italia | viernes 11 de junio | 3:00 pm (horario del este)

Gales vs. Suiza | sábado 12 de junio | 9:00 am

Turquía vs. Gales | miércoles 16 de junio | 12:00 am

Italia vs. Suiza | miércoles 16 de junio | 3:00 pm

Italia vs. Gales | domingo 20 de junio | 12:00 am

Suiza vs. Turquía | domingo 20 de junio | 12:00 am

Grupo B

Dinamarca vs. Finlandia | sábado 12 de junio | 12:00 am

Bélgica vs. Rusia | sábado 12 de junio | 3:00 pm

Finlandia vs. Rusia | miércoles 16 de junio | 9:00 am

Dinamarca vs. Bélgica | jueves 17 de junio | 12:00 am

Finlandia vs. Bélgica | lunes 21 de junio | 3:00 pm

Rusia vs. Dinamarca | lunes 21 de junio | 3:00 pm

Grupo C

Austria vs. Macedonia | domingo 13 de junio | 12:00 am

Países Bajos vs. Ucrania | domingo 13 de junio | 3:00pm

Ucrania vs. Macedonia | jueves 17 de junio | 9:00 am

Países Bajos vs. Austria | jueves 17 de junio | 3:00pm

Macedonia vs. Países Bajos | lunes 21 de junio | 12:00am

Ucrania vs. Austria | lunes 21 de junio | 12:00 am

Grupo D

Inglaterra vs. Croacia | domingo 13 de junio | 9:00 am

Escocia vs. República Checa | lunes 14 de junio | 9:00am

Croacia vs. República Checa | viernes 18 de junio | 12:00 am

Inglaterra vs. Escocia | viernes 18 de junio | 3:00 pm

Inglaterra vs. República Checa | martes 22 de junio | 3:00pm

Croacia vs. Escocia | martes 22 de junio | 3:00 pm

Grupo E

Polonia vs. Eslovaquia | lunes 14 de junio | 12:00 am

España vs. Suecia | lunes 14 de junio | 3:00 pm

Suecia vs. Eslovaquia | viernes 18 de junio | 9:00 am

España vs Polonia | sábado 19 de junio | 3:00 pm

Suecia vs. Polonia | miércoles 23 de junio | 12:00 am

Eslovaquia vs. España | miércoles 23 de junio | 12:00 am

Grupo F

Hungría vs. Portugal | martes 15 de junio | 12:00 am

Francia vs. Alemania | martes 15 de junio | 3:00 pm

Hungría vs. Francia | sábado 19 de junio | 9:00 am

Portugal vs. Alemania | sábado 19 de junio | 12:00 am

Alemania vs. Hungría | miércoles 23 de junio | 3:00 pm

Portugal vs. Francia | miércoles 23 de junio | 3:00 pm

Octavos de final

Segundo del Grupo A vs. segundo del Grupo B | sábado 26 de junio | 12:00 am | Juego 37

Primer lugar del Grupo A vs. segundo del Grupo C | sábado 26 de junio | 3:00 pm | Juego 38

Primero del Grupo C vs. tercero del Grupo D, E o D | domingo 27 de junio | 12:00 am | Juego 39

Primero del Grupo B vs. tercero del Grupo A, D, E o F | domingo 27 de junio | 3:00 pm | Juego 40

Segundo del Grupo D vs segundo del Grupo E | lunes 28 de junio | 12:00 am | Juego 41

Primero del Grupo F vs tercero del Grupo A, B o C | lunes 28 de junio | 3:00 pm | Juego 42

Primero del Grupo D vs segundo del Grupo F | martes 29 de junio | 12:00 am | Juego 43

Primero del Grupo E vs tercero del Grupo A, B, C o D | martes 29 de junio | 3:00 pm | Juego 44

Cuartos de final

Ganador del juego 41 vs. ganador del juego 42 | viernes 2 de julio | 12:00 am | juego 45

Ganador del juego 40 vs. ganador de juego 38 | viernes 2 de julio | 3:00 pm | juego 46

Ganador del juego 39 vs. ganador del juego 37 | sábado 3 de julio | 12:00 am | juego 47

Ganador del juego 43 vs. ganador del juego 44 | sábado 3 de julio | 3:00 pm | juego 48

Semifinales

Ganador del juego 46 vs. ganador del juego 45 | martes 6 de julio | 3:00 pm | juego 49

Ganador del juego 48 vs. ganador del juego 47 | miércoles 7 de julio | 3:00 pm | partido 50

Final de la Eurocopa 2020

Ganador del juego 49 vs. ganador del juego 50 | domingo 11 de julio | 3:00 pm | juego 51

Estadio Wembley de Londres.