UEFA impone 4 juegos de suspensión a Mourinho por insultar al árbitro de la final

El banderillazo de inicio para poner en marcha los Juegos Centroamericanos y del Caribe se dará hoy desde temprano y en una larga jornada, pero con emocionantes partidos, en el voleibol de playa en su fase de grupos. Tenis de mesa también entra a la acción con las rondas eliminatorias.

El estadio Nacional de la Costa del Sol está listo para recibir a las mejores parejas femeninas y masculinas desde las 8:00 de la mañana. Hasta el cierre de esta nota estaban pendientes de conocerse la definición de los grupos masculinos y femeninos, pero la adrenalina que genera este deporte que se disputa sobre la arena está garantizada.

Por El Salvador los exponentes será las duplas conformadas por la veterana Yvonne Soler y la espigada y con larga trayectoria Laura Molina; mientras tanto, el equipo de hombres está representado por Frankjlin Flores y Armando Guatemala. Saben que la lucha estará complicada ante todos los rivales, pero la lucha la harán desde el primer set que les toque disputar.

En el caso de Franklin y Armando también son dos figuras que ya llevan un buen tramo recorrido jugando juntos y la motivación de jugar en casa es una de las condiciones que estará de su lado

El tenis de mesa también inicia con la ronda de eliminatoria por equipos para depurar las llaves y que queden los mejores para disputar las medallas.

AGENDA DE SAN SALVADOR 2023

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO

VOLEIBOL DE PLAYA

SEDE: Estadio Costa del sol

Femenino

A1 vs A4 / A2 vs A3 (8:00 a. m.)

B1 vs B4 / B2 vs B3 (9:00 a. m.)

Masculino

A1 vs A4 / A2 vs A3 (10:00 a. m.)

B1 vs B4 / B2 vs B3 (11:00 a. m.)

Femenino

C1 vs C4 / C2 vs C3 (12:00 p. m.)

D1 vs D4 / D2 vs D3 (1:00 p. m.)

Masculino

C1 vs C4 / C2 vs C3 (2:00 p. m.)

D1 vs D4 / D2 vs D3 (3:00 p. m.)

Femenino

E1 vs E4 / E2 vs E3 (4:00 p. m.)

F1 vs F4 / F2 vs F3 (5:00 p. m.)

Masculino

E1 vs E4 / E2 vs E3 (6:00 p. m.)

F1 vs F4 / F2 vs F3 (7:00 p. m.)

*Pendiente la definición de los grupos

TENIS DE MESA

SEDE: El Polvorín / Coliseo de Bádminton

Fase de grupos por equipos desde las 10:00 a. m.

