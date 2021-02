Cómo cortar tu cabello en casa paso a paso

Uno de los ejercicios físicos más accesibles y sencillos es correr. A diferencia de muchos otros, esta práctica no requiere de instrumentos ni otros equipos, simplemente un par de zapatillas, motivación y un espacio adecuado para correr.

Como indica Stylist, esta actividad puede ser algo difícil para quienes no están acostumbrados a ella, pero los siguientes consejos pueden facilitar la integración del trote como parte de nuestra rutina de ejercicios.

Corre con alguien más

La motivación que otras personas te puedan dar es muy importante al momento de correr. La actividad puede ser más llevadera para ti si invitas a alguien de tu familia a correr contigo, o un amigo o vecino con quien tengas confianza.

También puedes correr al mismo tiempo que un amigo y escribirse mutuamente cuando ambos hayan terminado. Esto puede alentar tus ánimos competitivos, siempre en términos cordiales.

Empieza lento

Así como ocurre con los otros ejercicios, tu rendimiento al correr irá incrementando a medida que le dediques tiempo y seas constante. Necesitas desarrollar resistencia en las piernas para durar más, y eso solamente ocurre con la práctica.

No te desanimes si al principio no duras lo que crees que deberías durar. Conforme pasen los días verás que el trayecto será más fácil y que tardarás más en desgastarte.

No corras con música

Aunque suene incómodo, correr con música es perjudicial para algunas personas en la medida en que eso les impide prestar atención a su respiración y a su ritmo físico. Esto les dará dificultades al momento de regular su torte.

Pero si realmente quieres tener algo en tus oídos mientras trotas, puedes elegir canciones cuyo ritmo sea apropiado para la ocasión, preferiblemente aquellas que transcurren entre 160 y 180 BPM, es decir, golpes por minuto.

Hacer ejercicio en compañía puede animarte a realizar más actividades físicas. Fuente: Shutterstock

Usa el equipo adecuado

Tu equipo para trotar no necesita ser muy llamativo. Si tienes una camiseta para transpirar, zapatillas deportivas, un sostén deportivo y una botella de agua tendrás lo mínimo necesario para correr de manera segura y cómoda.

Establece metas

Una de las partes más fundamentales del ejercicio físico en general es establecer y cumplir los objetivos que nos propongamos. Además de brindarnos control sobre nuestra rutina física, es también una manera de llevar control sobre el progreso que hayamos realizado.

De más está decir que el cumplimiento de los objetivos representa un gran impulso a nuestro estado anímico y un motivo de inspiración y motivación para nosotros.

Hemos de ser pacientes y no desesperarnos si vemos que estos consejos no generan efectos inmediatos. Con el paso del tiempo observarás cómo correr se hará una actividad más llevadera y sensible para ti.