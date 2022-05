TikTok añade nueva función para controlar todos los comentarios ofensivos

No mucho antes de la pandemia del COVID-19 apareció por primera vez una aplicación de entretenimiento muy interesante que llamó la atención de los jóvenes internautas. Tiempo después, esta red social china se ha vuelto apta para internautas de todas las edades, pues TikTok cuenta con una completa gama de contenidos para todos los gustos.

Precisamente, en las últimas semanas la plataforma ha llamado la atención por su nuevo botón de ‘No me gusta’, en el que los usuarios pueden presionarlo cuando no se sientan identificados con el contenido.

“No hay línea de meta cuando se trata de mantener la seguridad de las personas, y nuestro último informe y las continuas mejoras de seguridad reflejan nuestro compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Estamos deseando compartir más información sobre nuestro trabajo en curso para salvaguardar nuestra plataforma”, explica TikTok en su comunicado oficial.

Según algunos informes, hasta ahora las personas han publicado fotos que muestran que ya tienen esta función. Lo que se espera con esta opción es poder calificar los comentarios de los videos. También permitirá a los creadores tener más control sobre cómo se muestran más que otros. Botón de No me gusta en TikTok. (foto: Twitter)

Fomentando las interacciones reales en los comentarios

A fin de eliminar el contenido potencialmente ofensivo en la plataforma, TikTok ha hecho oficial este botón de ‘No me gusta’ en los usuarios de Estados Unidos, y poco a poco lo está probando en otras regiones.

Esta función permite a los usuarios evitar aquellos comentarios que consideren irrelevantes o inapropiados. Dicha información se sumará a los algoritmos que ya utiliza TikTok para mantener la sección de comentarios como un lugar relevante y de interacción real.

Para evitar crear un malestar entre los miembros de la comunidad o desanimar a los creadores, solo la persona que haya registrado un ‘No me gusta’ en un comentario podrá ver que lo ha hecho.

De hecho, en la captura de pantalla subida a Twitter, se puede ver que sigue apareciendo la cantidad de likes, lo que no ocurre con la nueva característica.

Botón de ‘No me gusta’ en TikTok. (foto: La República)

Asimismo, para facilitar la búsqueda y el uso de las herramientas de seguridad integradas que TikTok ofrece, la plataforma se encuentra haciendo pruebas con recordatorios que guiarán a los creadores hacia las opciones de filtrado, bloqueo y eliminación en bloque de comentarios.

Estas notificaciones se mostrarán a los creadores cuyos videos recibirán una alta porporción de comentarios negativos. Del mismo modo, TikTok continuará eliminando los comentarios que infrinjan sus Normas de la Comunidad, y los creadores podrán seguir reportando respuestas o cuentas para que sean revisadas.

TikTok quiere que sus usuarios mantengan armonía en la red social

Los ‘No me gusta’ se han debatido durante mucho tiempo. De hecho, hace unos meses, YouTub decidió eliminar el contador de no me gusta de todos los videos en su plataforma. De esta forma, las únicas personas que tienen acceso a los fondos son el creador del video y nadie más.

La medida ha sido ampliamente criticada tanto por los creadores como por los consumidores, pero parece que las aguas se han calmado. YouTube anunció hoy su decisión de hacer que la «no me gusta» cuente con videos privados en toda su plataforma. (foto: genbeta.com)

Sin embargo, en el caso de TikTok, parece que la funcionalidad es mucho más limitada. De hecho, esto parece ser una función, que en lugar de ayudar a los usuarios a cometer actos de vandalismo o acosar a una persona, tiene el propósito de alertar a los moderadores de la plataforma sobre contenido potencialmente dañino o no relacionado con el resto de la plataforma social.

La función también se utiliza para categorizar comentarios en la aplicación .

El comunicado concluye diciendo: “para evitar crear malestar entre los miembros de la comunidad o desmoralizar a los creadores, solo la persona que haya registrado un ‘No me gusta’ en un comentario podrá ver que lo ha hecho”.Esto también permitirá a los creadores tener más control sobre cuál de ellos muestra más que otros.