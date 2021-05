Mariah Carey revela cómo fue su traumática primera cita con Luis Miguel

Camila Sodi es una de las actrices que ha logrado compaginar su carrera profesional con su faceta como mamá de Fiona y Jerónimo, los dos hijos que procreó durante su relación con Diego Luna, de quien se divorcio hace siete años.

Y durante su charla con Aislinn Derbez para su podcast La Magia del Caos, la intérprete habló sobre ese importante rol en su vida, y como con el paso de los años cambió su idea sobre la maternidad, pues en el pasado la idea de convertirse en madre parecía algo lejano, y ahora se ha convertido en una etapa que la ha dejado valiosos aprendizajes.

“Como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras, y yo creo que lo único que es clave cuando tienes hijos es de dónde llegan, y cuando llegan del amor es todo, esa es la base para todo. Yo era de las que nunca quería tener hijos, nunca era muy niñera, era intolerante a los niños, pero una vez que eres mamá, te vuelves mamá de todos los niños”, declaró.

Camila también recordó cómo fueron sus primeros meses de embarazo, algo que si bien disfrutó al máximo, tampoco fue sencillo, pues presentó algunos inconvenientes de salud.

“Me fui a vivir a Tepoztlán, luego me fui a vivir a Los Ángeles, quería como hacer nidito, dejé de trabajar. Yo era feliz con mi panzota y comiendo, la gocé mucho.. No me gustó estar embarazada, me dio anemia las dos veces, la padecí muchísimo, el segundo postparto lo pasé fuertísimo, así de depresión postparto máximo, el primero me fue muy bien”, declaró durante el programa de YouTube.