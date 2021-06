VIDEO | Ana Bárbara sufre bochornoso accidente y termina enseñando las bubis

Lindsay Capuano volvió a paralizar corazones y dejó en claro que no tiene problema en mostrar su voluptuoso cuerpo en las redes sociales.

Hace unas horas, la modelo de apenas 22 años de edad, compartió en su cuenta de Instagram una foto donde aparece posando de perfil para la cámara, mientras levanta su diminuto vestido para enseñar su tanga de hilo y su voluptuoso trasero.

“¿Can you count how many hearts are on my dress or will you get distracted? 😂❤️”, es el texto que escribió la rubia en la imagen que ha generado más de 155 mil ‘me gusta’ y una cascada de halagos.

“Demasiado caliente 🥵”, “La mejor retaguardia 😍 🍑” y “Preciosa mujer 🔥”, son solo algunos de los comentarios que le dejaron para halagar su cuerpo.

Ver Foto Acá.

Cabe mencionar que, aunque Linsay Capuano no sube frecuentemente contenido, hasta el momento cuenta con más de 2.9 millones de admiradores en la famosa red social gracias a que cuando se decide a compartir alguna publicación, siempre deja a más de uno boquiabierto.

¿Qué te parece?

Ver Foto Acá.

Ver Foto Acá.