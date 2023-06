Maripily Rivera deja poco la imaginación posando topless y con lencería de cuero

La puertorriqueña Maripily Rivera volvió a enloquecer a los más de 1.5 millones de admiradores que la siguen en Instagram a través de un par de atrevidas y sugerentes imágenes en las que no tuvo reparo para posar con mínima ropa y sin sostén.

La modelo y presentadora de televisión dejó poco a la imaginación en una primera fotografía en la que se le puede ver posando sentada sobre una caja metálica, usando un look total black que consta de una máscara con cadenas, botas y lencería de cuero, además de realizar un atrevido topless que consiguió evitar la censura de la famosa red social gracias a unas pezoneras.

“¡Así soy yo! Orgullosa de ser quien soy, me caigo, me levanto, me equivoco, aprendo, me hieren y sigo viva. No soy perfecta, pero me amo tal como soy. #mujerempoderada”, aseguró.

“Soy de naturaleza guerrera e indomable, siempre estoy dispuesta a hacer lo que creo correcto. Algunos lo llaman rebeldía, yo le llamo libertad”, escribió Maripily Rivera en la segunda publicación donde aparece recostada en un sofá con los brazos levantados sobre su cabeza, mientras exhibe de perfil sus prominentes atributos y un envidiable abdomen de acero.

