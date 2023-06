El actor Danny Masterson, de «That ’70s Show», hallado culpable de violación

Sergio Calderón, actor mexicano conocido por su participación en ‘Pirates of the Caribbean’ y ‘Men in Black’, murió este miércoles a los 77 años.

Rodeado de su familia, el histrión perdió la vida en un hospital de Los Ángeles por causas naturales, informó The Hollywood Reporter.

Nacido el 21 de julio de 1945 en Coatlán del Río, Morelos, Sergio Calderón se dedicó desde su corta edad a la actuación en el Instituto Andrés Soler, ubicado en la Ciudad de México.

Su debut en la pantalla fue con ‘The Bridge in the Jungle’ (1970), película donde trabajó de la mano del cineasta John Huston.

En ‘Men in Black’ (1977) interpretó a José, un hombre en un palo sostenido por un extraterrestre, actuando junto a Will Smith y Tommy Lee Jones.

Con el personaje del Capitán Eduardo Villanueva, el mexicano formó parte del elenco de ‘Pirates of the Caribbean: At World’s End’ (2007), protagonizada por Johnny Depp.

Otros créditos notables de Sergio Calderón incluyen ‘Duck, You Sucker!’ (1971), donde interpretó a un revolucionario mexicano, y ‘Under the Volcano’ (1984), actuando como un violento jefe de policía mexicano junto a Albert Finney.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...