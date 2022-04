FOTOS | Sin sostén y con una tanga de hilo, Maripily Rivera luce sus voluptuosidades de espalda a la cámara

Will Smith podrá conservar su Óscar como mejor actor por la cinta “King Richard”, pero es vetado por La Academia. El actor se queda diez años sin poder participar en ningún evento de la Academia, así de claro lo han dejado. A través de un comunicado de prensa se ha confirmado esta información. Y es que durante la semana se avisó que los organizadores adelantarían la reunión para este viernes, cuando en un principio se había programado para el próximo 18 de abril.

Todo se adelantó después de que el actor –Will Smith– anunciara su renuncia a La Academia, razón por la cual decidieron que no tenía caso esperar hasta el 18 para deliberar.

En el comunicado compartido con la prensa La Academia expresó que la pasada entrega de premios Oscar estaba destinada a ser una celebración. Dicha fiesta, dicen textualmente: “Se vio ensombrecida por el comportamiento inaceptable y dañido que vimos exhibir al Sr. Smith en el escenario”. Agregaron además que ellos mismos no supieron reaccionar como era debido: “Durante nuestra transmisión, no abordamos adecuadamente la situación en la sala”. Aceptaron su error y además ahora vuelven a ver disculpas públicas: “Por esto, lo sentimos. Esta fue una oportunidad para nosotros de dar ejemplo a nuestros invitados, espectadores y nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos, sin estar preparados para algo sin precedentes”.

Sobre la reunión de esta día comentan que la Junta de Gobernadores convocó la reunión sobre la cual aquí hablamos, en donde dicen aceptaron la renuncia de Will Smith y por consiguiente decidieron que: “Por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, al Sr. Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”. En pocas palabras Will Smith ha sido vetado de los Óscar por una década.

La Academia se dirige a Chris Rock

La Academia en su comunicado no se ha olvidado de Chris Rock, al comediante le dirigieron las siguientes palabras: “Queremos expresar nuestra profunda gratitud al Sr. Rock por mantener la compostura en circunstancias extraordinarias“. Y es que hay que recordar que después de la cachetada el comediante siguió adelante. Se mantuvo firme y serio frente a la cámara. No respondió a la violencia física. No respondió ni física ni verbalmente al acto de violencia del cual fue víctima.

Los agradecimientos hacía Chris Rock también se extendieron hacía los anfitriones, nominados, presentadores y ganadores, dice La Academia: “Por su aplomo y gracia durante nuestra transmisión”.

David Rubin, el presidente en funciones y su CEO Dawn Hudson, aseguran en el comunicado que con estas acciones buscan proteger a los artistas e invitados. Pretenden con esta decisión restaurar, además, la confianza que se pudo haber perdido ante dicho hecho de violencia.

Concluyen con estas palabras: “También esperamos que esto pueda comenzar un tiempo de sanación y restauración para todos los involucrados e impactados”.