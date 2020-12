FOTOS | Megan Thee Stallion exhibe sus prominentes curvas en diminuto bikini

Jimena Sánchez es una de las mujeres que más llama la atención en televisión y en su cuenta de Instagram tiene alrededor de 8.2 millones de seguidores, a los que deleita de manera muy frecuente con sus atributos.

Hace unas horas, la mexicana presumió en la famosa red social su escultural figura con un ajustado bodysuit que apenas cubre su zona íntima y sus exhuberantes caderas.

Como era de esperarse, las dos postales han recibido más de 224 mil ‘me gusta’ y una avalancha de piropos.

Ver Foto Acá.

Previamente, Jimena llamó la atención al posar de frente y de perfil, vistiendo un pantalón de cuero que resaltó su retaguardia.

Ver Foto Acá.

En varias ocasiones Jimena ha sido comparada con la socialité Kim Kardashian. Y aunque muchos aseguran que el rostro y las curvas de la joven son similares a los de la esposa de Kanye West, la mayoría coincide en que la presentadora es aún más sexy que la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Ver Foto Acá.

Ver Foto Acá.