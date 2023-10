Ordenan 100 latigazos para Cristiano Ronaldo por cometer adulterio

Después de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Daniel Alves fue acusado de abuso sexual en Barcelona, por lo que en enero del 2023, fue detenido por las autoridades catalanas y posteriormente trasladado a prisión en donde permanece a la fecha.

En el proceso del juicio, uno de sus más grandes apoyos era su primera esposa y madre de sus hijos, Dinorah Santana.

Tras 8 meses en prisión, Alves espera un último juicio para determinar si se queda tras las rejas o consigue su libertad.

Ante ésta situación su expareja habló de como fue el proceso y que las declaraciones fueron sacadas de un guión.

“Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApp, era orientado a lo que tenía que decir: ‘mira, va a llegar al aeropuerto… vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tú salgas de la cárcel, tú vas a decir esto y esto’. Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me han utilizado hasta cuando le he servido”, declaró para el programa Cuatro al día.

Dinorah declaró que aunque nunca recibió algún tipo de presión o amenaza para seguir el guión, si le indicaron lo que tenía que decir y una vez que se dicte la sentencia de Alves, no quiere saber nada del exjugador de Pumas y Barcelona.

“Ser hijos de un presunto violador es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida. Para mí ya no existe, para mí ha muerto. Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos”, sentenció.

Dinorah Santana siempre guardó una buena relación con Daniel Alves, pues es la madre de sus dos hijos y estuvo en disposición de apoyar a la leyenda brasileña pero luego de sus declaraciones, parece que la relación se rompió.

