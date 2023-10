Modelo OnlyFans tras ser desmayada por luchador: «es mejor que las drogas»

Luego de una exitosa trilogía de secuelas de Halloween el productor Jason Blum y Universal Pictures decidieron ir por otra franquicia de terror muy famosa, El Exorcista, pero tristemente el resultado no fue el que esperaban, ni los productores ni los fans, ya que El Exorcista: Creyentes ha recibido reseñas negativas de los críticos y del público, y en taquilla no ha tenido el desempeño que se esperaría de un clásico como este. John Carpenter, director de la primera película de Halloween, quien quedó positivamente sorprendido por la trilogía a cargo de David Gordon Green, ahora está sorprendido en la dirección opuesta por El Exorcista: Creyentes.

Carpenter es uno de los directores de cine más destacados en el género de terror, junto a otros grandes como David Cronenberg y Wes Craven. Durante las décadas de 1970 y 1980 cimentó su legado con películas que lograron notables éxitos de taquilla como La niebla (1980) y Starman: El hombre de las Estrellas (1984). Otros títulos significativos incluyen 1997: Escape de Nueva York (1981), La Cosa de Otro Mundo (1982) y Sobreviven (1987). Carpenter ha sido galardonado con 22 premios a lo largo de su carrera, entre los que destacan los Saturn y reconocimientos en festivales como Cannes y Sitges.

Su pasión por el cine comenzó en su infancia y, ya en 1969, realizó un cortometraje titulado Captain Voyeur durante un curso en la USC Cinema. Más tarde, colaboraría en The Resurrection of Broncho Billy (1970), que ganó el Óscar al mejor cortometraje. Además de su labor como director y guionista, es reconocido por componer las bandas sonoras de sus películas, utilizando principalmente sintetizadores y un estilo atmosférico, aunque también ha colaborado con otros compositores notables como Ennio Morricone.

A nivel de legado, muchas de sus obras han sido reeditadas y valoradas en retrospectiva, siendo Halloween seleccionada por la Biblioteca del Congreso de EE. UU. como «culturalmente significativa». Además, ha sido objeto de documentales y retrospectivas que resaltan su aportación al cine. Su filmografía abarca desde cortometrajes hasta películas icónicas, y su impacto en el cine de terror es indiscutible.

En entrevista con Los Angeles Times Carpenter fue cuestionado sobre El Exorcista: Creyentes y la recepción negativa que ha tenido, y declaró:

Me gusta lo que hizo David cuando hizo las tres de Halloween. Me encantó la número 2. Pensé que era fabulosa. Escuché que El Exorcista realmente no triunfó. Podría ser una película espectacular. No entiendo cómo puedes arruinar eso.

El fracaso de El Exorcista: Creyentes

El Exorcista: Creyentes, producida por Blumhouse, marca la primera entrega desde que Universal adquirió los derechos de la saga por US $400 millones en 2021. Esta compra incluyó derechos para tres películas, streaming en Peacock y atracciones en parques temáticos. No obstante, su rendimiento en taquilla durante el fin de semana del 6 al 8 de octubre fue inferior al esperado, recaudando US $26.5 millones en taquilla local, frente a las expectativas de US $30-$35 millones. A nivel global solo sumó US $44.2 millones.

El productor Jason Blum mencionó que esta es su producción más arriesgada, y a pesar de contar con Ellen Burstyn, quien regresó a la saga por primera vez desde 1973, no alcanzó las cifras esperadas. Las críticas no ayudaron, y con eventos como el concierto de Taylor Swift, se espera una rápida salida de cines. Aunque Universal sigue comprometido con dos secuelas más, se anticipan cambios creativos. La primera, Deceiver, se estrenará en 2025 y podría no contar con el director David Gordon Green.

La cinta original de El Exorcista de 1973, dirigida por William Friedkin, es un ícono del cine de horror, alzando el estándar del género y dejando una marca indeleble en la cultura popular. Ganó reconocimiento crítico, taquilla y premios, demostrando el potente impacto emocional del cine de terror bien ejecutado.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...