Candidata del FMLN por el departamento de San Salvador acepta que “El Nuevo Frente” es un slogan para la campaña

Una de las jóvenes candidatas a diputada del FMLN por el departamento de San Salvador, Daniela Genovez, defendió el uso de los nuevos colores en la campaña del partido de izquierda asegurando que estos no son nuevos y que Hugo Martínez ya los había empleado durante su campaña.

La joven de izquierda, en una entrevista para El Faro, aceptó que esto surgió como un slogan de campaña de cara a obtener votos en las elecciones legislativas, municipales y de Parlamento Centroamericano del próximo mes.

Genovez, quien acetpó que la idea del Nuevo Frente es un slogan, se desligó también de su creación y aseveró que a ellos se les presentó como un estudio técnico.



Acá sus declaraciones a El Faro:

¿De dónde surgió esta idea?

Es una propuesta que nos pone en perspectiva de debate al interior del FMLN. Además, como un eslogan de campaña, que es eso, básicamente.

Pero, ¿quiénes la discutieron internamente? ¿Hubo gente que no estuvo de acuerdo?

Han habido muchos enfoques, lo que pasa es que el problema ha sido, básicamente, comunicacional. No sé cómo fue que se discutió porque no soy parte del comando de campaña. Pero, yo que soy miembro del Consejo Nacional, a nosotros lo que se nos presentó fue un estudio técnico y la propuesta de comunicación para plantearla. A mí me interesó por eso.

¿Creíste que era conveniente hacer este cambio?

Sí, por supuesto. Creo que es necesario y nos pone en perspectiva de debate.

¿A qué te evoca cuando ves todo este nuevo uso de la imagen, de los colores?

En todas las campañas políticas se han utilizado otros colores. De hecho, Hugo (Martínez) utilizó los mismos colores en la campaña presidencial.