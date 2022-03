Eugenio Chicas: «El FMLN debe de reconocer con humildad ante la población que nos equivocamos»

El diputado suplente de ARENA, José Villanueva, de la parlamentaria, Rosa Romero, anunció a través de sus redes sociales que renunció al partido tricolor.

Villanueva se convierte en el sexto parlamentario que deja a este instituto político y se convierte en diputado independiente del departamento La Paz.

«En mi tiempo de militancia me he dado cuenta de que ARENA no le interesa a la gente», detalló Villanueva a través de un comunicado.

Durante la mañana de este jueves, el exparlamentario brindará más detalles de su renuncia en un hotel del departamento de La Libertad.

Esta misma semana dejo de ser miembro de ARENA, el ahora diputado independiente por el departamento de San Vicente desde 2,000 Donato Vaquerano.