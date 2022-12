Sony confirma el desarrollo de una cuarta entrega de Spider-Man

Spider-Man: Sin Camino A Casa – 92% dejó la vara muy alta para el personaje de Spider-Man dentro del UCM. Luego de que muchos fans se quejaron por años por la aparente dependencia del héroe hacia la figura de Iron Man, la última cinta por fin nos entregó a un Peter Parker más cercano al de los cómics, lo que generó mucha emoción por ver más de esta versión de Tom Holland. Por ahora se desconocen los planes reales para el protagonista en las próximas fases del UCM, pero Sony tiene claro que una cuarta entrega debe hacerse sí o sí.

Los fans tuvieron serios problemas para dejar atrás la figura de Tobey Maguire como Spidey, lo que afectó mucho las cintas de Andrew Garfield, pero Tom Holland logró convencer a la mayoría por su dedicación, su físico y su estupendo trabajo para retratar a un Parker más joven. Luego de su pequeña intervención en Capitán América: Civil War , Spider-Man: De Regreso a Casa – 92% demostró que el actor contaba con todo el potencial para dar la mejor versión del personaje y sólo era cuestión de encontrar su propio camino. Luego de varios años de quejas, el actor se estableció con la última cinta, donde no dejó que sus colegas opacaran su trabajo.

Spider-Man: Sin Camino a Casa terminó por funcionar como una nueva película de origen para el héroe lo que dejó abiertas muchas posibilidades para el futuro. Por desgracia, no se ha hablado mucho al respecto, y es que el UCM está haciendo lo posible para equilibrar la llegada de nuevos personajes, con aquellos que ya tienen una historia que debe seguir desarrollándose en la franquicia. Además, el propio Tom Holland dijo que quería tomarse un descanso que no sabemos cuándo o bajo qué circunstancias terminará.

El mayor conflicto tiene que ver con los derechos del personaje, pues Sony los retiene y simplemente los comparte con Marvel para que el personaje forme parte de ese universo cinematográfico. Esto hizo que Sony tuviera plena confianza en desarrollar su propio Spiderverse que comenzó con Venom , y aunque la cinta fue muy criticada por los especialistas, logró ganarse al público lo suficiente como para asegurar una secuela y otras películas que toman a los famosos villanos de Spider-Man.

Sony no ha logrado establecer bien su propio universo, pues Venom: Carnage Liberado también fue muy criticada, aunque generó muchos millones en plena pandemia, mientras que Morbius – 21% fue un fracaso en todos sentidos, dejando con muchas dudas a los espectadores sobre lo que pueden esperar de próximas entregas como Kraven el Cazador y Madame Web. Parte del problema también es que la compañía no ha dejado claro quién es el Spider-Man que mueve su propio universo, en especial cuando la escena poscréditos de la última cinta dejó claro que su versión de Venom correspondía a otro mundo.

Los obstáculos no han sido superados y las dudas siguen firmes en los espectadores, pero Sony mantiene sus ambiciones claras, y están listos para desarrollar una cuarta entrega de Spider-Man. En entrevista con The Hollywood Reporter, Tom Rothman, presidente de Sony Pictures Entertainment, confirma que el estudio sí seguirá trabajando en nuevas películas de Spidey, aunque no sabe cuándo estarán listas:

«Puedes apostarlo [que tendremos una cuarta entrega]. Cuándo puedes esperarla, no lo sé. No sirvas el vino antes de tiempo».

Por ahora no se sabe nada sobre los planes de Sony o Marvel, tampoco se sabe si Tom Holland seguirá con el personaje o se buscará un nuevo intérprete para el rol, algunos incluso creen que la nueva vía podría ser adaptar a Miles Morales. Hace unos meses se popularizó el rumor de que Holland había firmado un nuevo acuerdo para trabajar en cuatro películas más de Spider-Man, pero nunca fue confirmado y por ahora todo queda en el aire.

