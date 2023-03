Brindarán asistencia a familia de salvadoreña fallecida en tiroteo de Texas

La ministra de Vivienda, Michelle Sol realizó un sorteo de apartamentos del proyecto La Bretaña, en San Martín, para ayudar a las familias en condiciones de vulnerabilidad que residen en Ilopango y Soyapango.

El proyecto La Bretaña cuenta con 224 soluciones habitacionales compuestos por 28 apartamentos de dos niveles cada uno, sin embargo, se espera la construcción de nuevos edificios. El complejo urbano también está equipado con área de plaza, salón de usos múltiples, área recreativa, jardineras y plaza de banderas.

Cada apartamento cuenta con dos habitaciones, área de comedor-cocina y baño, construidas con bloque de concreto, divisiones de tabla roca, entrada de luz natural que también permite mejor ventilación, pisos de cerámica y ducha con enchape, según indicó el ministerio de Vivienda.

«Este es un programa creado por el presidente Nayib Bukele (…) Las cosas han cambiado en el país. Hoy podemos vivir de una manera diferente. Tiempo atrás fueron engañados, pero esta vez, el presidente está cumpliendo sus promesas en todos los ámbitos», indicó la titular de Vivienda.

La primera fase del proyecto La Bretaña también contará con parqueo, áreas verdes y transporte público, según explicó la ministra Sol.

Los salvadoreños beneficiados con el sorteo de apartamentos como parte del Plan Atención Social recibieron su número de casa y fueron asignados a sus apartamentos.

«Su vida ya cambió, no será lo mismo de antes; sus noches no serán lo mismo, no tendrán temor de la lluvia», destacó la ministra de Vivienda, Michelle Sol, durante el sorteo de apartamentos realizado en San Martín para las familias vulnerables de Soyapango e Ilopango.

