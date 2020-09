ORGULLO CUSCATLECO | Salvadoreña, Maricela Osorto, de la carpa y las tarimas ahora fabrica sonrisas y techos en EE.UU.

Tras pertenecer a agrupaciones femeninas en el “Pulgarcito de América”, la talentosa y versátil salvadoreña, Maricela Osorto, aplica lo que aprendió mientras era niña cuando creía en un ambiente circerse.

En una entrevista para Noticias DMV relata: “toda mi familia se ha dedicado a trabajar en el circo, y desde los 3 años yo ya tenía mi punto artístico, era la pequeña que hacía gimnasia en el trapecio, bailaba , cantaba y así crecí en ese ámbito”.

Su vínculo con los escenarios la llevó a recorrer gran parte de El Salvador y a conocer otros artistas. Fue así como llegó a formar parte de la agrupación “Las Nenas de Caña” y posteriormente de “Las bellas indomables”.

Sin embargo, entre las giras que realizaba, tuvo que tomar una decisión difícil, pero lo hizo acompañada de su esposa e hija. “Mi hermano pasó por un duro momento al perder a su esposa, sus hijos estaban pequeños, no quería dejarlo solo en el proceso y es así como decido quedarme en Estados Unidos”, dijo.

En territorio extranjero, tuvo que adaptarse para salir adelante. De esta forma comenzó a trabajar en la construcción junto con su esposo. Maricela actualmente labora en la reparación de techos.

“No me da pena decir en lo que trabajo, y pienso que el ser mujer no significa que soy débil, me encanta trabajar duro y saber que lo que tengo me lo he ganado yo a pulso y sudor bajo el sol” afirma la salvadoreña.

No obstante, no ha olvidado lo aprendido en la casa de su familia, por lo que establecido una pequeña empresa nombrada “Fabricando Sonrisas”, con lo que, junto a su esposo, llevan alegría a las fiestas infantiles como los payasos Risitos y Paleta.

“Dios ha sido bueno con nosotros porque nos fue poniendo gente buena en el camino que nos dieron la oportunidad de hacer lo que nos gusta, mi esposo empezó animando eventos y yo le asistía, poco a poco nos fueron invitando a más fiestas y así empezó el arte de hacer reír a otros con nuestro show que es otra manera con la que nos ganamos el pan de cada día”, agrega la entusiasta joven.

Créditos: NOTICIASDMV.