Doña Eli, la mujer a quien Almacenes Prado quiere desalojar de su vivienda será apoyada por la Defensoría del Consumidor

Después de darse a conocer el caso de doña Eli, una mujer a quien Almacenes Prado pretendía desalojar de su vivienda por una deuda de su esposo, la Defensoría del Consumidor ha manifestado que apoyará a la mujer para impedir que sea víctima de actos “abusivos”.

El caso salió a la luz gracias a la analista política y defensora de Derechos Humanos, Bessy Ríos, quien denunció por medios de las redes sociales a la empresa, por intentar desalojar a una humilde mujer por la deuda de una moto.

Ríos dijo que la empresa quiere que la mujer pague una motocicleta con un monto adeudado de $1,688.76, que sacó su excompañero de vida; esto a pesar que la mujer no firmó ningún documento como fiadora.

Almacenes Prado está diciéndole a una mujer pobre que no ha firmado ningún documento que la van a desalojar mañana de su casa porque el esposo que la abandonó hace 3 años sacó una moto y que como él no la pagó ella debe pagar @Defensoria_910 @rasalazar4 pic.twitter.com/dIETGtmKDW — Bessy Rios @🏠 (@Bessy_Rios) November 19, 2020

“Almacenes Prado está diciéndole a una mujer pobre que no ha firmado ningún documento que la van a desalojar mañana de su casa porque el esposo que la abandonó hace 3 años sacó una moto y que como él no la pagó ella debe pagar”, publicó Ríos.

“La señora trabaja de lavar y planchar y hacer oficios y viene a mi casa, no puede ser que esta gente se aproveche de su situación, ella no ha firmado nada… Me urge su apoyo Defensoría del Consumidor, le han dicho llegan mañana a sacarla de su casita… Es una grosería”, agregó Ríos.

De acuerdo con la denuncia, el hombre abandonó hace tres años a la mujer y hasta la fecha no sabe nada de él, ni de la motocicleta. “La deuda es de su compañero que la abandonó hace 3 años, lo explicado varias veces que no sabe dónde vive y ayer y hoy llegaron casi botando la puerta que le van a sacar todo de la casa”.

Esta mañana, la mujer se hizo presente ante la Defensoría del Consumidor donde expuso formalmente una denuncia y recibió asesoría. Se espera tener una respuesta favorable de parte de la empresa en cuestión.