Se registra triple homicidio de pandilleros de la 18 Sureños en Santa Ana

Habló ante los medios de comunicación el sujeto detenido por lesionar de gravedad con una roca a su compañera de vida. Durante la tarde del miércoles, Gerardo Otoniel Álvarez, de 28 años, fue presentado ante las cámaras donde explicó las razones de lo que hizo.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) Gerardo, fue captado agrediendo a su mujer el pasado 1 de diciembre. Los hechos ocurrieron en la colonia Altos de Guadalupe, municipio de Alegría, Usulután.

Durante la presentación, la a subinspectora Portillo destacó que la PNC realizó un amplio operativo logrando la captura en flagrancia de Álvarez en el municipio de antes mencionado.

Según se conoció, la víctima identificada como Elizabeth Guadalupe Guevara Martínez, de 26 años, se encontraba en estado crítico luego de ser lesionada con una piedra en la cabeza.

Tras lo ocurrido, la mujer fue trasladada de emergencia hacia el Hospital Nacional San Pedro de Usulután, donde fue atendida de emergencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

De acuerdo con personas que conocen a los involucrados, estos tienen dos hijos en común, pero se había separado hace pocos días, lo que habría molestado a Otoniel Álvarez.

Aceptó haber cometido un error:

El sujeto dijo que él “andaba tomado” y consumió otras sustancias, “ahí fue donde yo me perdí y no me di cuenta del acto que estaba haciendo… me enseñaron el video que anda en las redes sociales y la verdad no lo hice en mis cinco sentidos”.

“Yo me siento arrepentido, pero el daño ya está hecho, hoy ¿qué voy hacer?”, dijo.