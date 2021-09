Rescatan a hombre privado de libertad y arrestan a dos pandilleros en Soyapango

Según registro migratorio la diputada del partido ARENA, Margarita Escobar, aún sigue en Guatemala y no ha presentado la constancia médica a la comisión que investiga los sobresueldos en los Gobiernos de ARENA y del FMLN.

“Esperamos que Margarita Escobar no ande huyendo como lo han hecho algunos exfuncionarios que quieren burla la justicia y el pueblo salvadoreños”, dijo el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, al tiempo que le hizo un llamado para que sea responsable y no dar la espalda a la justicia salvadoreña.

El parlamentario dijo que los miembros de la comisión han sido garantistas con ella (Margarita Escobar) y le respetamos los tiempos para que mande la constancia médica que la inhabilita para asistir a la comisión.

“Esta mañana recibimos nuevamente el movimiento migratorio de Margarita Escobar y se nos ha comunicado que está en Guatemala. Ella debería de ser responsable de que alega una falta de salud para no asistir a los citatorios y pareciera que no asiste, porque efectivamente no se encuentra en el país”, detalló Castro.

“Estamos en la espera de los movimientos migratorios para que cuando ella ingrese al territorio nacional, nosotros podamos tomar las consideraciones necesarias del caso”, explicó el diputado presidente de la referida comisión.

Por otra parte afirmó que están en pláticas con la Fiscalía General de la República (FGR) para ver la parte legal si en dado caso ella no ingresa al país, “pareciera que andan escapando, huyendo de la justicia y no quieren dar respuesta al pueblo salvadoreños, porque el que nada debe nada teme”.