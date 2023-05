PNC realiza amplia investigación en tragedia que dejó 12 aficionados fallecidos en el estadio Cuscatlán

Un conducto se accidentó, la noche del domingo, tras evitar arrollar a un perro que circulaba sobre la carretera Comalapa.

Se trata de un automovilista particular que se salió de la vía cuando realizó maniobras para no acabar con la vida del can.

El siniestro tuvo lugar sobre el kilómetro (km) 10 y medio, donde, afortunadamente, solo hubo daños materiales.

“Verificamos un accidente de tránsito donde un conductor perdió el control luego de intentar evadir un perro. Solo se reportan daños materiales”, aseveró la PNC tras el procedimiento.

