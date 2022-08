Ministro Rolando Castro verifica las condiciones de salvadoreños que trabajan en Canadá

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, verifica personalmente las condiciones de salvadoreños que trabajan en Canadá.

«En nuestra #GiraEnCanadá, no podíamos dejar de verificar las condiciones de nuestros trabajadores», expresó el funcionario en sus redes sociales.

En nuestra #GiraEnCanadá, no podíamos dejar de verificar las condiciones de nuestros trabajadores que han viajado en los diferentes contingentes, su estado de ánimo y salud, donde viven y trabajan, cuando me despedí me sentí triste, pero ellos están felices con su trabajo (hilo) pic.twitter.com/IpXPO5Y028