Lanzan nuevo Modelo de Atención de los Centros de Espera Materna

El Despacho de la Primera Dama Gabriela de Bukele, en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), lanzó el nuevo Modelo de Atención de los Centro de Espera Materna, bajo los lineamientos establecidos en la Ley Nacer con Cariño: poner en el centro a la mamá, su bebé y su familia.

Los Centros de Espera Materna se encuentran ubicados en comunidades, facilitando así el acceso a servicios de maternidad para que las mamás que viven en zonas alejadas tengan cuidados y servicios con calidad y calidez, antes y después del parto.

En estos se brindan los servicios de:

Alojamiento para las mamás que están prontas a su fecha de parto.

Traslado oportuno hacia el hospital para la atención del parto.

Alojamiento para madres que deben realizar exámenes o evaluaciones a sus recién nacidos y que requieran apoyo.

Educación prenatal y asesorías en lactancia materna.

Estimulación del desarrollo infantil para los recién nacidos.



El nuevo modelo de atención materno-infantil contempla la capacitación del personal de salud para brindar atención integral y servicios que se adapten a las necesidades de cada mamá, incluyendo el seguimiento de su historial clínico; asesoría en nutrición y alimentación balanceada con los alimentos de su localidad y el intercambio de recetas nutritivas; asesorías en lactancia materna y cuidado del recién nacido con el acompañamiento de la familia; transformación de la infraestructura con un enfoque de ambientes cálidos, acogedores y seguros, entre otros.

Con estas reformas en los Centros de Espera Materna, se sustituye al viejo modelo que se implementaba en los desfasados Hogares de Espera Materna (HEM), ya que presentaban deficiencias como: falta de capacitación al personal; atención deficiente hacia las mamás; charlas no objetivas ni personalizadas de salud a criterio del personal de turno; no existía un proceso estandarizado en los alimentos que asegurase la compra y calidad de los mismos; ausencia de educación prenatal, etc.

Gracias al trabajo del Despacho de la Primera Dama en conjunto con el MINSAL, se han instalado 25 Centros de Espera Materna en municipios focalizados, mencionando algunos como: Tacuba, Suchitoto, Colón, La Palma, San Juan Nonualco, Berlín, Chirilagua, Anamorós y Perquín, entre otros.

Ahora las mamás y sus familias podrán recibir atención gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año, por personal de salud capacitado.

