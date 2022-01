Gobierno desarrolla jornada de fumigación y abatización en colonias y barrios del municipio de Apopa

La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la decisión del Juzgado Segundo de Instrucción de otorgar medidas alternas a la detención contra el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y otro exfuncionario acusados de supuestamente malversar más de $14 millones de las tiendas penitenciarias para beneficios personales y hasta para financiar la tregua entre pandillas iniciada con el expresidente prófugo Mauricio Funes.

El referido tribunal también decretó la libertad para el subcomisionado Ramón Fernando Roque Mártir.

El fiscal del caso manifestó que interpondrán el recurso porque la decisión de la juzgadora no está apegada a derecho.

«La honorable juez no ha tomado a bien que por la calidad que tenían los imputados en ese momento y que, por estar trabajando en una institución pública, la cual es la encargada de investigación de un delito, estos pueden llegar a interferir con actos de investigación, contaminarlos y afectando el objetivo principal que es encontrar la verdad», refirió el representante fiscal.

Entre las medidas otorgadas por el juzgado están: la imposición de un dispositivo, no salir del país, presentarse al juzgado cada ocho días y el pago de una fianza de $10,000 y no acercarse a personas vinculadas al caso, medida que según el fiscal no hay manera efectiva de controlarse.

En los últimos meses varios políticos y exfuncionarios del FMLN y ARENA se han dado a la fuga a Honduras, Nicaragua y otros países.

Por: Diario El Salvador